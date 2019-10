Viele Lücken im Aktenmaterial zum Lighthouse

Die zweite Sitzung des Akteneinsichtsausschusses, der sich mit dem Konflikt um Sachschäden in der früheren Bensheimer Flüchtlingsunterkunft im alten Lighthouse-Hotel befasst, hat bei vielen Teilnehmern große Fragezeichen hinterlassen.

Sie monierten unter anderem, dass es gerade über die Zeit vor dem Abschluss des Vertrags zwischen den Vermietern und dem Kreis Bergstraße, der die Immobilien für den Zeitraum zwischen Dezember 2015 und November 2016 angemietet hatte, keinerlei Dokumente in den neun Aktenordnern gebe, die die Kreistagsabgeordneten unter die Lupe nahmen - und somit auch keine Informationen darüber, warum sich die Kreisverwaltung entschied, gerade diese Immobilie als Unterkunft für die Flüchtlinge zu nutzen. Zudem fehle auch ein ausgefülltes Protokoll über die Übergabe des Objekts vom Mieter an den Vermieter.

Landrat Christian Engelhardt verwies darauf, dass zur Zeit der Anmietung eine besondere Situation vorherrschte. Der Zuzug von Flüchtlingen habe sich auf einem Höhepunkt befunden. Die Kreisspitze habe damals viele Entscheidungen schnell treffen müssen. Es sei damals unmöglich gewesen, dies zu bewerkstelligen und gleichzeitig über jedes entscheidende Gespräch Protokolle anzufertigen.

Der Kreistag hatte auf Antrag der Grünen im Juni beschlossen, den Akteneinsichtsausschuss einzusetzen. Er soll die Hintergründe des Konflikts zwischen dem Kreis und der Vermietergesellschaft Craft Berry aufklären. Letztere hatte Ende 2016, nach dem Auszug der Flüchtlinge aus dem Lighthouse, wegen Schäden am Gebäude und dem Mobiliar, Schadenersatzforderungen in Höhe von 200 000 Euro geltend gemacht. Zwar erfolgte eine Zahlung an Craft Berry. Ebenso wie die Versicherung erkannte aber der Kreis die Schadenshöhe nicht an.

