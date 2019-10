Viele Lücken in den Akten zum Lighthouse

Bergstraße.Eigentlich sollen sie Fragen beantworten, die neun unterschiedlich dicken Aktenordner zum Thema Lighthouse. Sie stehen für stimmberechtigte Mitglieder des Akteneinsichtsausschusses des Kreistags zur Einsicht bereit, damit diese Erkenntnisse über den Konflikt zu Sachschäden in der früheren Flüchtlingsunterkunft in der Wormser Straße in Bensheim gewinnen können, in dem sich die früheren Mieter – der Kreis Bergstraße – und die Vermieter – die Betreibergesellschaft Craft Berry – seit zwei Jahren unversöhnlich gegenüberstehen.

Am Ende des zweiten Sitzungstags des Ausschusses waren jedoch nur wenige Fragen beantwortet. Dafür wurden viele neue gestellt. So beginnen die Aufzeichnungen in den Ordnern erst mit dem Mietvertrag. „Ich habe aber nichts darüber gefunden, wie es zur Entscheidung kam, das Objekt anzumieten“, kritisierte etwa Jochen Ruoff (Grüne) dessen Fraktion im Kreistag die Bildung des Akteneinsichtsausschusses beantragt hatte.

Schäden an Mobiliar und Gebäude

Im früheren Lighthouse-Hotel waren von Dezember 2015 bis November 2016 junge unbegleitete Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern untergebracht, die unter der Obhut des Jugendamts standen. Vorher waren sie sie auf verschiedene Unterkünfte verteilt gewesen, teilweise in Hotels mit laufendem Betrieb. Nach deren Auszug aus dem Lighthouse hatte Craft Berry Schadenersatzforderungen in Höhe von 200 000 Euro geltend gemacht – wegen Schäden am Mobiliar und am Gebäude.

Zwar erfolgte eine Zahlung des Kreises in dieser Höhe an das Unternehmen. Ebenso wie die Versicherung erkannte aber der Kreis die Schadenshöhe nicht an, sondern bezifferte sie auf nur 20 000 Euro. Später flossen nochmals 130 000 Euro aus einer Versicherung, die in Kraft tritt, wenn in der Verwaltung Dienstvorschriften missachtet werden. Beide Seiten blieben aber bei ihren Positionen.

Schnelle Entscheidungen nötig

Dass es über die Zeit vor der Anmietung des Lighthouse keine Verwaltungsunterlagen gibt, erklärte Landrat Christian Engelhardt mit den besonderen Umständen zu jener Zeit. Der Zuzug von Flüchtlingen war im Jahr 2015 auf einem Höhepunkt. Nicht selten habe die Kreisverwaltung erst kurzfristig von ankommenden Bussen mit Neuankömmlingen erfahren. „Oft waren das nur Stunden“, blickt er zurück. In dieser Situation habe die Kreisverwaltung – vor allem in Person des damaligen Kreisbeigeordneten Matthias Schimpf (Grüne) – sehr schnell Entscheidungen treffen müssen. „Man musste nehmen, was ging“, sagte der Kreischef.

Diese „Hemdsärmeligkeit“ habe sich ausgezahlt, unterm Strich sei die Situation an der Bergstraße wirtschaftlicher gemeistert worden als in vielen anderen Landkreisen. Für die üblichen Verwaltungsprozeduren oder gar für Ausschreibungsverfahren sei damals schlicht keine Zeit gewesen. Im Übrigen habe er selbst erst mit dem Lighthouse zu tun bekommen, als der Vertrag bereits unterschrieben war. Engelhardt übernahm das Amt des Bergsträßer Landrats am 16. September 2015. Mehr Akten als die vorliegenden gebe es nicht, sagte er.

Abgeordnete irritiert

Er erkenne die besonderen Umstände des Jahres 2015 an, entgegnete dazu Ruoff. „Mir fehlt aber die Fantasie, um zu glauben, dass es bei einem solchen Riesenprojekt nicht einen einzigen Aktenvermerk gab“, betonte er. Viele Kreistagsabgeordnete irritiert auch, dass an den Vertrag zwar ein Formular angeheftet ist, das die Übergabe des Objekts vom Mieter an den Vermieter dokumentieren soll, aber nicht ausgefüllt wurde.

Auch was die Zeit nach dem Vertragsabschluss betrifft, machen die Mitglieder des Ausschusses Lücken in der Aktenlage aus. Mit der Betreuung der zeitweise bis zu 219 Jugendlichen waren verschiedene Träger beauftragt, zeitweise vier, ab Mitte 2016 nur noch zwei. Aufzeichnungen über regelmäßige Gespräche zwischen dem Jugendamt und diesen Trägern gebe es aber erst ab dem Zeitpunkt dieses Wechsels, hieß es in der Sitzung.

Zudem gibt es in den neun Ordnern widersprüchliche Angaben darüber, was an dem Tag passierte, als der Kreis die Immobilie wieder an die Vermieter übergab. Einerseits ist von einem ereignislosen Tag die Rede, an anderer Stelle aber von neuerlichen Schlägereien und Sachbeschädigungen.

Im weiteren Verlauf ging es auch um die brisante Frage, wie die Zahlung der 200 000 Euro an Craft Berry zustande kam. Brisant, weil die Kreisspitze einem früheren Mitarbeiter des Jugendamts vorwirft, die Zahlung unbefugt veranlasst zu haben. Mittlerweile arbeitet er für ein Unternehmen, das ebenso wie Craft Berry zur Streit-Gruppe gehört. Der Mitarbeiter selbst sagte in der Vergangenheit, die Zahlung sei korrekt abgewickelt worden und sein Arbeitgeberwechsel habe mit all dem nichts zu tun. Die Staatsanwaltschaft hat in diesem Zusammenhang sowohl Ermittlungen wegen Untreue gegen den Ex-Mitarbeiter als auch wegen Verleumdung gegen die Kreisspitze im Frühjahr mangels dringenden Tatverdachts eingestellt.

Sicherheitsmechanismen

Engelhardt und die beiden Kreisbeigeordneten Diana Stolz und Karsten Krug betonten, dass Führungskräfte in der Verwaltung zwar Zahlungen anweisen, aber nicht entscheiden dürfen, ob eine Schadenersatzforderung rechtmäßig ist. „Das hätte in den Kreisausschuss gemusst“, unterstrich Engelhardt. Unter den Abgeordneten kam an dieser Stelle die Frage auf, ob und wie die Sicherheitsmechanismen für solche strittigen Fälle verbessert werden können.

Der Akteneinsichtsausschuss wird am Montag, 4. November, und am Mittwoch, 20. November, erneut zur Beratung zusammenkommen. Unter anderem soll es nochmals um den Ablauf der Zahlung und um interne Konsequenzen gehen.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.10.2019