Vier Abgeordnete von der Bergstraße im Landtag

Bergstraße.Ein Quartett für Wiesbaden: Aus dem Kreis Bergstraße werden im neuen Landtag voraussichtlich vier Abgeordnete vertreten sein. Birgit Heitland und Alexander Bauer holten für die CDU die Direktmandate, Karin Hartmann schaffte den erneuten Einzug über die Landesliste der SPD. Zittern musste im Wahlkreis Ost zunächst AfD-Bewerber Rolf Kahnt aus Bensheim, der auf Platz 15 der Landesliste im Grenzbereich positioniert war.

Die schweren Verluste für CDU und SPD spiegelten sich auch im Erststimmenergebnis. Einen Erfolg erzielte der in Fehlheim wohnende Alexander Berndt für die Grünen, der knapp vor Hartmann mit 20,39 Prozent auf Platz zwei landete.

CDU-Kandidatin Birgit Heitland aus Zwingenberg holte im Wahlkreis Bergstraße-Ost mit 31,59 Prozent das Direktmandat. „Ich bin sehr glücklich“, so die Christdemokratin gegenüber dieser Zeitung. Gleichzeitig herrschte bei ihr und ihren Parteikollegen, die sich gestern Abend im „Hotel Felix“ in Bensheim trafen, Enttäuschung über das Zweitstimmenergebnis der Landes-CDU. Dennoch: Eine Regierungsbildung ohne die CDU sei voraussichtlich nicht möglich.

Karin Hartmann spricht von einem „erschütternden Ergebnis“ für die SPD. Und das nicht nur aus Politiker-Sicht, sondern auch aus ihrer Perspektive als Soziologin. Dass das Ergebnis der Genossen nicht „hervorragend“ sein würde, das sei klar gewesen, aber ein Wert unter 20 Prozent „ist ein Desaster“.

Rolf Kahnt (AfD) zeigte sich mit dem Ergebnis nur halbwegs zufrieden. „Wir hatten gehofft, dass wir 15 Prozent oder mehr holen.“ Die Schuld dafür sieht er bei den Medien und beim politischen Gegner, der sich im Wahlkampf nicht fair verhalten hätte.

Bensheim

Der Ruf Bensheims als CDU-Hochburg bröckelt. Zwar konnte Birgit Heitland mit 31,8 Prozent die meisten Erststimmen für sich verbuchen. Allerdings holte sie damit deutlich weniger als ihr Vorgänger Peter Stephan vor fünf Jahren. Einen ähnlichen Einbruch erlebte Karin Hartmann für die SPD, die mit 17,4 Prozent Platz zwei an den Grünen-Kandidaten Alexander Berndt abtreten musste. Mit 25,8 Prozent lag er nur knapp hinter Birgit Heitland. Bei den Zweitstimmen zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Die CDU bewegte sich in etwa auf Landesniveau, die SPD musste sich mit überschaubaren 15,1 Prozent zufriedengeben. Deutlich besser schnitten auch hier die Grünen mit 25,1 Prozent ab. dr

Zwingenberg

Für Birgit Heitland ganz persönlich war die Landtagswahl in Zwingenberg im wahren Wortsinn ein „Heimspiel“. Allerdings nutzte das der Union bei den Zweitstimmen wenig: Sie musste Federn lassen. Im Wahllokal Diefenbachsaal beispielsweise holte Heitland 35,8 Prozent, ihre CDU indessen erreichte dort nur 26,4 Prozent und musste sich von den Grünen mit 30,7 Prozent überholen lassen. In der Bilanz heißt das für Zwingenberg: 26 Prozent CDU, 15,5 Prozent SPD, 26,4 Prozent Grüne, 5,2 Prozent Linke, 9,2 Prozent FDP und 12 Prozent AfD. mik

Heppenheim

CDU trotz deutlicher Verluste klar vorne, Grüne mit starken Zuwächsen ebenfalls klar auf Platz 2: Das ist das Ergebnis in der Kreisstadt. Für die SPD reichte es bei den Zweitstimmen gerade noch für knappe und katastrophale 15 Prozent. Auch bei den Erststimmen landeten die Sozialdemokraten nur noch auf Platz drei. Ob die in Heppenheim bestehende Große Koalition die SPD zusätzliche Stimmen gekostet hat – auch das könnte Thema für die Wahlanalyse der Partei sein. hol

Lorsch

Auch in Lorsch wurden die großen Volksparteien abgestraft: Die CDU verlor gewaltig mehr als 13, die SPD 12 Prozentpunkte. Über zweistellige Zugewinne freuen sich die Grünen, die 23,8 Prozent erreichten – und damit ihr Ziel, zweitstärkste Kraft hinter der CDU (31,8) zu werden. Stark zugelegt hat die AfD. Obwohl es keinen Ortsverein in Lorsch gibt, konnte sie 12 Prozent der Wähler überzeugen. Für die SPD stimmten nur knapp 15 Prozent, die FDP erholte sich und kam auf 7,5 Prozent. Bei den Erststimmen entschied sich die klare Mehrheit (36,4 Prozent) für Alexander Bauer (CDU). sch

Einhausen

Die ersten Ergebnisse aus Einhausen hatten es in sich. Im Wahlbezirk 5 kam die SPD nur noch auf 14,71 Prozent. Auch beim örtlichen Endergebnis schneidet die SPD mit 15,6 Prozent (-11.3 Prozentpunkte) schlechter ab als im Landesdurchschnitt. Die CDU verzeichnet mit 31,2 Prozent (-13,3) zwar die größten Verluste, liegen aber ebenso wie die Grünen (22, 4 Prozent, +11,2) besser als im Landesvergleich. Die AfD erreicht 11,7 Prozent (+7,9), die FDP 8,4 Prozent (+3). Bei den Erststimmen setzt sich Alexander Bauer klar mit 37,2 Prozent durch. kel

Lautertal

CDU und SPD haben auch in Lautertal kräftig Federn gelassen. Die Sozialdemokraten stürzten in ihrer früheren Hochburg von 30,6 auf 21,6 Prozent ab. Die CDU verlor von 36,8 auf 27,1 Prozent, bleibt damit aber stärkste Partei. Großer Wahlgewinner ist die AfD, die um 11 Punkte auf 15 Prozent zulegte. Die Grünen kommen auf 18,1 Prozent (plus 8,5), die FDP verbesserte sich um vier auf 7,8 Prozent. Deutlich geringer als 2013 war die Wahlbeteiligung, die um 7,5 Punkte auf 71,5 Prozent sank. 2013 war die Landtagswahl allerdings mit der Bürgermeisterwahl verbunden gewesen. tm

Lindenfels

Die CDU konnte auch in Lindenfels ihre Rolle als stärkste politische Kraft behaupten. Mit 28,4 Prozent der Stimmen sind die Christdemokraten fast im Landesschnitt geblieben. Die SPD schaffte es knapp über die Marke von 20 Prozent und blieb auch vor der AfD, die aber mit 18,7 Prozent deutlich stärker wurde als andernorts. Die Grünen konnten sich um fünf Punkte auf 15,1 Prozent steigern – ein unterdurchschnittlicher Wert. Die in Lindenfels eigentlich gut aufgestellte FDP blieb schwach und kam nur auf 5,8 Prozent. Die Linke erreichte 5 Prozent. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 28.10.2018