Vier neue bestätigte Corona-Fälle - Schule und Flüchtlingsunterkunft betroffen

Kreis Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es vier neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle - jeweils einer in Bensheim, Lorsch, Zwingenberg und Wald-Michelbach. Einer der Fälle steht in Zusammengang mit dem Goethe-Gymnasium in Bensheim. Für die jeweiligen engen Kontaktpersonen wird wie üblich Quarantäne angeordnet. In diesem Kontext ist eine Testung von rund 65 weiteren Personen auf SARS-CoV-2 vorgesehen. Die nun positiv getestete Person aus dem Goethe-Gymnasium hatte in privatem Kontakt zu einer Person aus dem AKG gestanden, die positiv getestet worden war. Bei ihr war aufgrund der entsprechenden Kontaktermittlung des Gesundheitsamts eine Testung veranlasst worden.

Einer anderer der heute neu gemeldeten Infektionsfälle steht in Zusammenhang mit einer Flüchtlingsunterkunft in Lorsch. Das Gesundheitsamt hat für die entsprechende Person Quarantäne verhängt. Diese Quarantänezeit wird die Person in anderen Räumlichkeiten, als ihrer üblichen Unterkunft verbringen. Für die jeweiligen engen Kontaktpersonen wird wie üblich ebenfalls Quarantäne angeordnet.

Insgesamt sind 636 nachgewiesene Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie im Kreis Bergstraße bekannt. Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es derzeit insgesamt 575 Personen aus dem Kreis, die vor einiger Zeit positiv auf das Virus getestet wurden und die mittlerweile als genesen gelten. Zudem hat es drei Todesfälle gegeben. Damit sind im Kreis Bergstraße aktuell 58 Fälle bekannt, die momentan mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert sind.

Derzeit befinden sich zwei Patienten mit einer bestätigten Infektion mit dem Coronavirus in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße. Zudem befinden sich derzeit fünf Patienten mit einer entsprechenden Verdachtskonstellation in einer Bergsträßer Klinik.

Der Inzidenzwert für den Kreis Bergstraße liegt für die vergangenen sieben Tage bei 15,54 pro 100 00 Einwohner.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.09.2020