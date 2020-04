Vier neue Infektionsfälle am Dienstag

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es vier neue Corona-Infektionsfälle. Insgesamt sind damit 272 Fälle bekannt, wie die Kreisverwaltung am Abend mitteilte.138 Personen aus dem Kreis seien mittlerweile genesen. 15 Patienten lägen in Krankenhäusern.

Die Zahl der Infektionen in Hessen ist den zweiten Tag in Folge nur moderat gestiegen. Bis Dienstag hatten sich nach Angaben des Sozialministeriums nachweislich 6179 Menschen angesteckt (Stand: 14 Uhr), 86 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle stieg im Vergleich zum Vortag um 11 auf 147, wie das Ministerium in Wiesbaden mitteilte. Womöglich kam es wegen der Osterfeiertage aber zu verzögerten Meldungen.

In Deutschland sind bis Dienstagnachmittag mehr als 127.900 Infektionen registriert worden (Vortag 16.15 Uhr: mehr als 126.000 Infektionen). Mindestens 3143 (2942) Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben rund 68.200 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle. dpa/tm