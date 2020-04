Vier neue Infektionsfälle am Karsamstag

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gab es heute vier neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle. Insgesamt sind damit 265 Infektionsfälle bekannt, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Die neuen Fälle wurden aus Fürth, Lampertheim (2) und Lindenfels gemeldet. Informationen zur Zahl der Patienten in den Krankenhäusern und zur Zahl der von dem Virus Genesenen machte der Kreis heute nicht.

Die Zahlen der neu Infizierten und der Corona-Todesfälle in Hessen sind zuletzt moderater angestiegen. Am Samstag (14 Uhr) verzeichnete das Ministerium für Soziales und Integration 5815 angesteckte Menschen. Das war ein Plus von 138 Fällen im Vergleich zum Vortag, wie das Ministerium in Wiesbaden auflistete.

Die Zahl der Toten stieg im gleichen Zeitraum um nur noch acht auf 120. An den vergangenen vier Tagen lagen die Zahlen der Infizierten und der Todesfälle höher. Zu beachten ist allerdings: Es werden nur solche Fälle erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine elektronische Datenbank eingepflegt wurden. Möglicherweise verstärkt sich dieser Effekt durch die Osterfeiertage.

In Deutschland sind bis Samstagnachmittag mindestens 119.524 Infektionen registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: 116 304.Infektionen). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Mindestens 2590 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 16.15 Uhr: 2459). Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 57.400 Menschen die Infektion überstanden. dpa/tm