Vier neue Infektionsfälle im Kreis

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es vier neue Infektionsfälle. Insgesamt seien damit 256 Fälle bekannt, schreibt die Kreisverwaltung. Neue Fälle wurden unter anderem aus Bürstadt, Mörlenbach und Wald-Michelbach gemeldet. Zwölf Patienten lägen im Krankenhaus. 121 Personen, die positiv auf das Virus getestet wurden, seien mittlerweile genesen.

Die Zahl der Todesfälle von Menschen mit Infektionen des Erregers Sars-CoV-2 ist in Hessen auf mehr als 100 gestiegen. Das Sozialministerium registrierte am Donnerstag (Stand 14 Uhr) 103 Tote, 11 mehr als noch am Vortag. Die Zahl der mit dem Virus infizierten Menschen stieg um 270 auf 5384. Am stärksten betroffen ist nach wie die Stadt Frankfurt mit 730 Infizierten. Die geringste Zahl von Erkrankungen gibt es mit 34 im Werra-Meißner-Kreis.

In Deutschland sind bis Donnerstagnachmittag mindestens 111.118 Infektionen registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: mehr als 106.700 Infektionen). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Mindestens 2223 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 16.15 Uhr: 2007). dpa/tm