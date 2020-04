Vier neue Infektionsfälle im Kreis

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es vier neue Corona-Infektionsfälle. Sie wurden aus Bensheim, Heppenheim, Lampertheim und Viernheim gemeldet, wie das Landratsamt mitteilte. Insgesamt seien damit 295 Fälle bekannt. 204 Personen aus dem Kreis seien mittlerweile genesen. Zudem habe es zwei Todesfälle gegeben. Zehn Patienten würden in den Krankenhäusern stationär behandelt, hieß es weiter.

Die Zahl der Infektionen in Hessen liegt nach Angaben des Sozialministeriums bei 7446 (Stand: 14 Uhr). Das sind 141 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle stieg um 18 auf 275. Es werden nur solche Fälle erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine elektronische Datenbank eingepflegt werden.

In Deutschland sind bis zum Nachmittag mehr als 146.800 Infektionen registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: mehr als 144.300 Infektionen). Mindestens 4969 (4675) Infizierte sind bislang gestorben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen lag laut einer Tabelle des Robert-Koch-Instituts (RKI) in den vergangenen Tagen bei um die 2000. Anfang des Monats waren es demnach noch etwa doppelt so viele. Die Reproduktionszahl lag am Dienstag bei 0,9. Das bedeutet, dass im Mittel fast jeder Infizierte eine weitere Person ansteckt und die Zahl der Neuerkrankungen leicht zurückgeht. Nach einer RKI-Schätzung haben in Deutschland rund 99.400 Menschen die Infektion überstanden. dpa/tm