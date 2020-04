Vier starke Frauen mit Down-Syndrom

Bergstraße.Die Behindertenhilfe Bergstraße (bhb) porträtiert aus Anlass des Welt-Down-Syndrom-Tags vier starke, junge Frauen aus dem Kreis Bergstraße, die mitten im gesellschaftlichen Leben stehen.

Ariane Sentner wird im April 26 Jahre alt und lebt in einer Wohngemeinschaft in Lorsch. Sie fährt unheimlich gerne mit ihrem Tretroller zur Arbeit. Dank des internen Fachdienstes für betriebliche Integration der bhb arbeitet sie seit fast vier Jahren auf einem sogenannten betriebsintegrierten Beschäftigungsplatz (BiB) in einer evangelischen Kindertagesstätte in Lorsch.

Dienstags fährt Ariane Sentner zu dem Anwesen der bhb in Lorsch, wo sie gemeinsam mit anderen Mitarbeitern der bhb Berufsschulunterricht erhält. Der Berufsschultag bietet immer eine Gelegenheit, um viele Freunde zu sehen, die sie sonst nicht so häufig sieht.

Wunschlos glücklich

Sie unternimmt sehr gerne etwas mit ihren Freundinnen. Auf die Frage, was sie sich wünschen würde, erwidert Ariane Sentner strahlend, aber bestimmt: „Nichts.“

Die bhb-Mitarbeiterin Jaqueline Roos arbeitet aktuell in dem markanten Glaspavillon der Behindertenhilfe Bergstraße in der Darmstädter Straße am Standort Bensheim-Auerbach. Hier im „IdeenReich“ gibt sie den vielfältigen Holzprodukten aus der hauseigenen Schreinerei einen kreativen Anstrich. Dabei trägt die 21-jährige nicht nur dazu bei, dass jedes bhb-Eigenprodukt zu einem liebevoll gestalteten Unikat wird, sondern berät mitunter auch Kunden bei der Auswahl ihres ganz persönlichen Lieblingsstücks.

Stundenlange Telefonate

Jacqueline Roos liebt es, sich schick anzuziehen und sich zu schminken. Und da sie momentan frisch verliebt ist, telefoniert sie auch gerne mal stundenlang mit ihrem Freund. Wenn sie einen Wunsch frei hätte, würde die Einhäuserin gerne noch viel mehr Unternehmungen mit ihren Freundinnen machen.

Katharina Schulze hat im August vergangenen Jahres den zweijährigen Berufsbildungsbereich bei der bhb abgeschlossen und wirkt seither engagiert in der Bensheimer Montagegruppe IV mit. Zu ihren Lieblingsaufgaben dort zählt ohne Zweifel das Kartonagenstecken. Doch was sie am meisten an ihrer Arbeit mag, ist die Tatsache, dass beide Gruppenleiterinnen Frauen sind. „Das finde ich ziemlich cool“, unterstreicht Katharina.

Den Ausgleich zur Arbeit findet sie in der Kunst. Die 21-jährige gehörte im vergangenen Jahr zu den Künstlerinnen, die ihre Bilder während der 23. Bilderausstellung präsentiert haben.

Eines ihrer ausgestellten Werke wurde als Motiv für die offizielle Weihnachtskarte der bhb ausgewählt. Katharina Schulzes Wunsch: eine bekannte Künstlerin zu sein wie Vincent van Gogh – oder eine berühmte Sängerin.

Wiebke Wollny lebt zusammen mit Ariane Sentner in einer Wohngemeinschaft, aber an den Wochenenden fährt sie in der Regel zu ihren Eltern nach Groß-Rohrheim. In ihrer Freizeit ist sie sehr aktiv. Zum Beispiel nimmt sie seit zehn Jahren an der Varieté-Gruppe des Circus-Projekts Waldoni in Darmstadt teil.

Am liebsten in der Wäscherei

Wiebke Wollny fährt am liebsten mit dem Fahrrad oder Roller zur Arbeit. Seit etwa zweieinhalb Jahren arbeitet die 26-jährige in der Wäscherei der Behindertenhilfe Bergstraße am Standort Lorsch.

Nachdem sie bereits durch Praktika für betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze wie zum Beispiel im Kindergarten hineingeschnuppert hat, hat sie sich entschlossen, in der Wäscherei zu bleiben. Da gefällt es ihr am besten und ihre Kollegen mag sie alle sehr.

In der Wäscherei wird unter anderem die Funktionskleidung vieler Rettungssanitäter im Kreis Bergstraße gereinigt. „Das ist eine sehr wichtige Aufgabe“, resümiert Wiebke Wollny stolz.

Gemeinsame Unternehmungen

Was verbindet die jungen Frauen? Ariane Sentner, Jaqueline Roos, Katharina Schulze und Wiebke Wollny arbeiten bei der Behindertenhilfe Bergstraße, sie sind alle in dieselbe Schule gegangen und einige von ihnen kennen sich sogar schon quasi „seit der Geburt“.

Die vier jungen Frauen treffen sich regelmäßig privat oder auch bei verschiedenen Freizeitangeboten der bhb und anderen Organisationen. Ein wöchentliches Highlight, zumindest für drei aus der Runde, ist der Paartanzkurs, der in Kooperation mit dem Verein Lebenshilfe Bensheim und dem Tanzstudio Stoll in der Tagesförderstätte der bhb Bensheim stattfindet. Dort lernen sie dann gemeinsam den Walzer, Tango, Discofox und den langsamen Blues.

Um ein Chromosom reicher

Die vier jungen Frauen gehen auch gerne gemeinsam ins Kino, zum Bowling oder auch mal zum Shopping. Und wenn sie sich nicht persönlich treffen können, dann senden sie sich eben Sprachmitteilungen über das Handy.

Und was sie noch verbindet? Ja, das Down-Syndrom. Und was macht das? Es macht sie zumindest um ein Chromosom reicher als die meisten anderen Menschen auf der Erde. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.04.2020