Vier weitere Corona-Fälle – drei in Heppenheim

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden heute vier neue Corona-Fälle gemeldet. Wie das Landratsamt am Abend mitteilte, sind seit dem Ausbruch der Epidemie insgesamt 433 Infektionsfälle in der Region bekannt geworden. Die neuen Fälle stammen aus Groß-Rohrheim und Heppenheim (3). Aus der Kreisstadt waren bereits am Dienstag fünf neue Fälle gemeldet worden. Zurzeit gibt es 29 Patienten im Kreis, die Zahl der Patienten im Krankenhaus teilte das Landratsamt nicht mit. Unter anderem in Lautertal, Lindenfels und Zwingenberg gibt es keine Infektionsfälle.

Wie es in der Mitteilung weiter hieß, gab es 24 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 8,9 Infektionen pro 100.000 Einwohnern entspreche. Diese sogenannte Inzidenz liegt damit so hoch wie noch nie seit der täglichen Ermittlung der Kennzahl Anfang Mai. Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen liegt für den Kreis bei 135 Fällen innerhalb von sieben Tagen.

Die Zahl der bestätigten Infektionen in Hessen ist um 61 gestiegen. Damit seien bislang 12.876 Fälle registriert worden, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden mit (Stand 14 Uhr). Insgesamt 526 Menschen sind an den Folgen des Virus gestorben, ein Patient mehr als am Vortag. dpa/tm