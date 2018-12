Vierfachimpfstoff gegen die Grippewelle

Bergstraße.Sie kommt jedes Jahr so sicher wie Weihnachten, auch wenn man nicht wirklich weiß, warum. Auch in diesem Jahr ist die Grippewelle bereits wieder angerollt und wer an Heiligabend nicht flach liegen möchte, kann sich mit einer Impfung noch vorsorglich schützen. So die Empfehlung der Kreisgesundheitsdezernentin Diana Stolz, die gestern in der Lorscher Schön-Klinik über die aktuelle Schutzimpfung

...