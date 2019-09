Viernheim soll Fahrradstadt werden

Viernheim.Das mehr als 200 Seiten starke neue Klimaschutzkonzept hat die Stadt Viernheim bereits im April vorgestellt. Jetzt will Bürgermeister Matthias Baaß, dass Beschlüsse folgen: „Viernheim wird Fahrradstadt“ ist eines von fünf Leitbildern des Konzepts, über das die Stadtverordnetenversammlung bei ihrer nächsten Sitzung am heutigen Freitag, 20. September, 19 Uhr, abstimmen soll. Die Leitbilder dienen als Arbeitsgrundlage, um „eine klimafreundliche Entwicklung sowohl im städtischen als auch im privaten und betrieblichen Bereich zu forcieren“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Die langfristigen Ziele des Viernheimer Klimaschutzkonzepts decken sich weitgehend mit denen der Bundesregierung. Bis 2030 sollen sich die CO2-Emissionen je Bürger auf vier Tonnen pro Jahr reduzieren. Heute ist jeder Deutsche im Durchschnitt noch für elf Tonnen Treibhausgase im Jahr verantwortlich. Bis 2050 wird ein weitestgehend klimaneutrales und klimaangepasstes Viernheim angestrebt. Neben dem Aspekt der Mobilität stehen die Themen zukunftsfähige Energieversorgung, „Viernheim ist Klimastadt“, nachhaltiges Handeln und damit Verbunden die Zusammenarbeit von Verwaltung, Wirtschaft und Bürgern als Leitbilder im Mittelpunkt des Konzepts.

Erreicht werden soll zunächst eine Reduktion des Stromverbrauchs um zehn Prozent, des Treibstoffverbrauchs um 15 Prozent und des Wärmeverbrauchs um 20 Prozent. Außerdem ist vorgesehen, den Anteil lokal erzeugter klimafreundlicher Energie zu erhöhen.

Angebote schaffen

„Viernheim hat bereits sehr früh mit Erfolg gehandelt und dabei sogar Geld gespart. Wenn Deutschland seine Verpflichtungen beim Klimaschutz erfüllen will, müssen die Kommunen jetzt allerdings die Schlagkraft noch mal erhöhen“, betont Baaß. Einfach werde das aber sicherlich nicht, macht er im Gespräch mit dieser Zeitung deutlich.

Um Viernheim zur Fahrradstadt zu machen, schlägt der Bürgermeister zum Beispiel vor, „in der Stadt für Lastenfahrräder ein ähnliches System wie beim Car-Sharing zu etablieren“. Um die Bürger zum Klimaschutz zu animieren, „muss man ihnen auch gute Möglichkeiten dazu geben“. Nur so schaffe man die nötige Bereitschaft. Potenzial sieht Baaß zudem auf den Dächern privater Haushalte. „Da müssen noch viel mehr Photovoltaik-Anlagen drauf.“

Für Manfred Winkenbach (Grüne) ist ein Beschluss des Klimaschutzkonzepts „längst überfällig“. Er würde die Ketteler- und Rathausstraße gerne zu ausgewiesenen Fahrradstraßen machen. „Fahrradstadt bedeutet aber auch die Vernetzung mit den Nachbargemeinden.“ Radschnellwege – wie etwa die in der Stadtverordnetenversammlung bereits thematisierte Verbindung zwischen Weinheim, Viernheim und Mannheim – „sind teuer, aber notwendig“.

Die SPD will das Thema Fahrradstadt „überall dort angehen, wo es möglich ist“, so der Fraktionsvorsitzende Daniel Schäfer. Er schlägt vor, die Radwege in der Stadt besser auszuweisen, „vor allem dort, wo der Radverkehr auf die Straße geleitet wird.“ Dem stimmt die FDP zu: Die Liberalen wollen dazu in der nächsten Sitzung sogar direkt einen Antrag einbringen, kündigt Stadtverordneter Tobias Gieding an. Mit dem Ziel, die Radwege besser zu markieren. „Viernheim ist eine klassische Pendlerstadt, deshalb sehen wir darüber hinaus auch den Ausbau von Radschnellwegen als sehr sinnvoll an.“

Diskussion um neue Stellen

Voraussetzung für ein Erreichen der Klima-Ziele ist für Baaß das Mitwirken der gesamten Stadtgesellschaft. Mit der Bürgerbeteiligung bei der Erarbeitung des Konzepts sei dafür bereits die Grundlage gelegt worden. Zusätzlich will der Bürgermeister zwei neue Stellen im Brundtlandbüro schaffen, die mit Bundesmitteln gefördert werden sollen: in den ersten drei Jahren zu 65 Prozent, dann weitere zwei Jahre zu 35 Prozent.

