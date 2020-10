Vierter Corona-Todesfall im Kreis Bergstraße

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße ist zum ersten Mal seit Monaten wieder ein Mensch an einer Corona-Infektion gestorben. Es handelt sich nach Angaben des Landratsamtes um eine 92-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims in Biblis. 13 Bewohner und fünf Mitarbeiter des Seniorenheims sind inzwischen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt gibt es nach Kreisangaben derzeit sechs Pflegeeinrichtungen im Kreis Bergstraße, bei denen Bewohner infiziert sind.

Außerdem sind heute 56 Corona-Infektionen bekannt geworden. Wie das Landratsamt am Abend mitteilte, steht fünf Infektionsfälle in Zusammenhang mit einer Flüchtlingsunterkunft in Heppenheim. Ein weiterer Infektionsfall betrifft eine Kindertageseinrichtung in Heppenheim. Hier ist die Testung von rund 100 Personen vorgesehen. Mit je einem Fall betroffen sind außerdem die Albertus-Magnus-Schule und die Alexander-von-Humboldt-Schule in Viernheim.

Seit dem Ausbruch der Epidemie sind insgesamt 1029 Infektionsfälle bekannt geworden. Die neuen Fälle stammen aus Bensheim, Biblis (2), Birkenau (3), Bürstadt (8), Einhausen, Fürth, Grasellenbach (2), Heppenheim (13), Hirschhorn (4), Lampertheim (3), Lautertal, Lorsch (2), Rimbach, Viernheim (13) und Zwingenberg..

Aktuell sind 361 Patienten mit einer Infektion im Kreis bekannt. Im Krankenhaus würden derzeit zwölf Patienten behandelt, darunter sechs mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie es weiter hieß, gab es 201 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 80,23 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspreche.

Die Zahl der bestätigten Fälle in Hessen hat sich heute um 749 erhöht. Damit wurden seit Beginn der Pandemie insgesamt 27.307 Menschen positiv getestet, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte (Stand 0 Uhr). Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um sechs auf 590. dpa/tm