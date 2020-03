Vierter Fall im Kreis bestätigt

Bergstraße. Bei einer vierten Person aus dem Kreis Bergstraße ist eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Es handelt sich um einen Mann aus Lampertheim.

Der gestern bestätigte Erkrankungsfall steht nach aktuellem Kenntnisstand nicht in Zusammenhang mit den bereits bekannten Corona-Fällen in Lampertheim. Die Infektion ist einer Mitteilung des Kreises Bergstraße zufolge nach gegenwärtigem Wissenstand auf eine Infektionskette zurückzuführen, die ihren Ursprung in Südtirol hat. Das Bergsträßer Gesundheitsamt ermittelt derzeit alle Personen, die in engem Kontakt zu dem Patienten gestanden haben. Der Mann selbst und seine Frau befinden sich in häuslicher Quarantäne. (red)

