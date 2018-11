Virtuos durchgestaltete Formen

Darmstadt.„Das ist ein ungehobener Schatz in der Kunstgeschichte der Nachkriegszeit“, erklärt Mechthild Haas, Leiterin der Graphischen Sammlung im Hessischen Landesmuseum Darmstadt. Sie ist Kuratorin der Ausstellung „Tinten-Tiere“, mit der 40 Arbeiten von Leo Grewenig – darunter 32 Tuschezeichnungen aus einer privaten Schenkung – zum größten Teil erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden. In der vergangenen Woche wurde die Ausstellung vor rund 150 Gästen eröffnet, sie dauert noch bis zum 17. Februar 2019.

Die gezeigten Arbeiten entstanden in der knappen Dekade zwischen 1954 und 1963. Es war für Leo Grewenig eine Zeit großer Umbrüche: Gesundheitliche Probleme, unter anderem durch die starke Luftverschmutzung im Saarland, bedingen seinen Eintritt in den vorzeitigen Ruhestand als Kunsterzieher und den Umzug nach Bensheim, wo bis zu seinem Tod im Jahr 1991 der größte Teil seines künstlerischen Werks entstehen sollte.

Es war aber auch in der westdeutschen Kunstgeschichte eine markante Zeit, in der etwa die Abwendung vom Gegenständlichen als Leitidee festgeschrieben wurde. Tonangebend wurde die Bildsprache des Informel. Ausgehend von Entwicklungen der Pariser Kunstszene wurden Formlosigkeit und Spontaneität zu den bestimmenden Komponenten in einem künstlerischen Prozess, der ähnlich wie im Surrealismus im Gegensatz zum rational Kontrollierten dem Unbewussten Geltung verschaffen sollte.

Auf der Höhe der Zeit

Leo Grewenig schuf seit 1954 Zeichnungen, bei denen er schwarze Tusche zunächst kleckste und verlaufen ließ und am Ende mit minimalen Eingriffen zu einer konkreten Formdeutung brachte. Im Titel, der bei Grewenig immer Bestandteil des Bildes war, manifestiert sich, was, wie er selbst es formulierte, für den Künstler sichtbar geworden und bildgewordene Erfahrung war: „Schwarze Blume“, „Algen am schwarzen Stein“, „Achatgebilde“, „Tintenfisch“ oder „Heuschrecke“ lauten etwa die Titel.

Dass Grewenig mit seinen Tuschezeichnungen auf der Höhe der Zeit war, belegt ein im Katalog zur Ausstellung abgebildeter und besprochener Artikel der Zeitschrift „Das Kunstwerk“ aus dem Jahr 1955/56. Dort wird der damals neue Begriff des Informel und des Tachismus erklärt und mit Beispielen prominenter Pariser Künstler wie Wols oder Jean Dubuffet belegt. Beispiel für den deutschen Tachismus ist eine Zeichnung von Leo Grewenig.

Die Tintenkleckse geben zwar dem Zufall großen Raum, beruhen zugleich aber auf höchst kunstvoller Steuerung, das macht die Darmstädter Ausstellung unter Verweis auf die Ausbildung Grewenigs im elterlichen Malerbetrieb deutlich, wo unter anderem Techniken zum Marmorieren und zur Holzimitation eingesetzt wurden. Indem die Tusche auf das mit filmbildender Flüssigkeit benetzte Papier gegeben wurde, schwamm sie gewissermaßen auf der Oberfläche und konnte feinste Verästelungen und Schlieren bilden oder auch einmal mit dem Kamm bearbeitet werden. Das Aufstreuen von Spezialsalz bewirkte lebendige Oberflächenstrukturen und Farbkonzentrationen. Das Ergebnis sind virtuos durchgestaltete schwarze Formen, die eine suggestive, haptische Wirkung erzielen. Samtige Umrisse stehen neben scharfen schwarzen Begrenzungen, das Schwarz schimmert und glänzt oder es vergeht matt in Grautönen, die an die trockene Beschaffenheit von Insektenflügeln erinnern.

Von den vier Räumen, die der Ausstellung im Landesmuseum reserviert sind, widmet sich ein Raum explizit den technischen Experimenten Grewenigs in dieser Zeit. Wer vor allem seine späteren, ornamental bestimmten und streng eingehegten farbigen Formen kennt, der hat in Darmstadt Gelegenheit, eine anarchischere und expressivere Seite des Künstlers kennenzulernen. Und vielleicht auch eine düsterere, abgründigere, die dem Betrachter zu rätseln gibt. So sind unter den Bildern viele ausgesprochen anthropomorph ausgestaltete Formen, die per Titel jedoch etwa als „Baumkrone“ oder „Baumgruppe“ definiert sind, bei anderen Beispielen, die in der Hängung fast wie Pendants wirken, scheinen die Titel austauschbar: „Tänzer“ oder „Baum“, „Mumienkopf“ oder „Baumgewächs“?

Reizvoll ist die Ergänzung der Ausstellung mit Stücken aus dem naturwissenschaftlichen Fundus des Museums, die zum Teil speziell für den Anlass präpariert wurden. Es entsteht nicht das Missverständnis, Grewenig habe seine Zeichnungen als direkte Abbilder der Natur aufgefasst. Aber es vermittelt etwas von der Faszination durch die Naturformen, insbesondere der Tiefsee, die in den 1950er-Jahren anhand nie zuvor gesehener Film- und Fotodokumente die Öffentlichkeit – und wohl auch den Künstler – erfasste.

Die Ausstellung wird von einem umfangreichen Führungs- und Vortragsprogramm begleitet, darunter auch ein museumspädagogisches Angebot. Die nächsten Termine zu öffentlichen Führungen durch die Kuratorinnen Mechthild Haas und Jennifer Chrost sind der 21. November um 18.30 Uhr und der 30. November um 11 Uhr. Der erste Vortrag wird am Mittwoch, den 19. Dezember um 18.30 von Mechthild Haas gehalten, Thema: „Ein kunstgeschichtlicher Blick auf Fleck, Klecks und Dreck“.

