Volker Bouffier in Zwingenberg

Bergstraße.Der Spitzenkandidat der hessischen CDU zur Landtagswahl, der amtierende Ministerpräsident Volker Bouffier, kommt an die Bergstraße. Am Montag, 1. Oktober, wird er im Adler-Saal in Zwingenberg unter der Überschrift „Damit Hessen stark bleibt“ auf die Landtagswahl am 28. Oktober einstimmen und über die Chancen und Herausforderungen für die Politik in Hessen sprechen. Die Veranstaltung ist öffentlich. Der Einlass ist um 19 Uhr. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Die CDU bittet dringend, die öffentlichen Parkplätze an der Melibokushalle zu nutzen. red

