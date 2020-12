Volksbank unterstützt mit 100 000 Euro

Bergstraße.100 000 Euro – diesen Betrag schüttete die Volksbank Darmstadt-Südhessen an über 30 Vereinen, Organisationen und Institutionen in der Region aus. Diese hatten sich in den zurückliegenden Monaten bei der Aktion „Volksbanking Hilft“ um Unterstützung in diesen coronabedingt besonders schwierigen Zeiten beworben, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Tafeln, Institutionen in der Pflege, Wohlfahrtsorganisationen, um nur einige zu benennen, sind für unsere Gesellschaft von enormer Bedeutung und haben unter der Krise besonders zu leiden“, betont Michael Mahr, Vorstandssprecher der Volksbank: „In diesen schwierigen Zeiten fühlen wir uns den Menschen in der Region Südhessen ganz besonders verbunden. Schnell und unbürokratisch helfen wir daher mit insgesamt 100 000 Euro.“ Unterstützt wurden so insgesamt 33 gemeinnützige Vereine und Institutionen, die sich für Menschen einsetzen, die von den Umständen der Corona-Pandemie besonders betroffen sind. „Wir wollen den Menschen in unserer Region Zuversicht schenken und zeigen, dass große Herausforderungen gemeinsam zu meistern sind“, so Michal Mahr.

So konnte sich die Waldhof gGmbH („Wohnen für Menschen mit Behinderung“) in Ober-Ramstadt über einen nagelneuen VW Caddy freuen. Zudem erhielten unter anderem die Tafeln und Hospizvereine der Region, der Verein Strahlemann, das Deutsche Rote Kreuz, der Kulturverein „Compagnie Xir Projekte“, die Initiative „Wir für Kultur“, die Notfallseelsorgen und viele andere beträchtliche Geldspenden aus dem „Volksbanking Hilft“-Topf.

Die Spenden wurden bereits an die glücklichen Empfänger verteilt. Eine offizielle Übergabe - wenn voraussichtlich virtuell - soll es dann im ersten Quartal 2021 geben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.12.2020