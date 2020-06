Volkshochschule beim Digitaltag

Bergstraße.Digitales Lernen nimmt dank Corona einen ungeahnten Aufschwung. Am Freitag, 19. Juni, findet ein bundesweiter Digitaltag statt, der den vielfältigen Nutzen und die schier endlosen Möglichkeiten, die digitale Medien bieten, auffächert. Die Kreisvolkshochschule (Kvhs) beteiligt sich daran mit mehreren Webinaren, die über den ganzen Tag verteilt sind, und die sich ganz unterschiedlichen Themen widmen.

Was genau die Kunden erwartet, lässt sich – mit exaktem Zeitplan – auf der Homepage der Kvhs nachschauen. Themen sind unter anderem Wirbelsäulengymnastik und Pilates zum Mitmachen, ein kurzer Spanischkurs mit passenden Redewendungen zum Einkaufen oder auch ein Kurzseminar zum Einsatz der Tabellenkalkulation Excel.

Wer Interesse an einem der Webinare hat, kann das im Vorfeld – auch noch am Tag der Veranstaltung – am Telefon (06251 / 1729618) oder mit einer E-Mail (info@kvhs-bergstrasse.de) bei der Kvhs bekunden. Von dort aus wird ein Zugangscode vergeben oder ein Link verschickt. Zwei Mitarbeiterinnen der Kvhs stehen während des ganzen Tages bereit, Kunden beim Zugang zum Lernportal vhs.cloud zu unterstützen. Alle Webinare am Digitaltag sind für die Kunden kostenlos. red

