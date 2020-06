Volkshochschulkurse im virtuellen Raum

Bergstraße.Nicht aus der Übung kommen – das ist beim Sprachenlernen besonders wichtig. Um die Sommerzeit zu überbrücken, bietet die Kreisvolkshochschule (Kvhs) einen Konversationskurs online an – über das Lernportal vhs.cloud. In einem virtuellen Unterrichtsraum sprechen die Teilnehmer über alles, was sie und die Welt bewegt – Lehrerin Kirsten Rückert nimmt Themenwünsche gern auf. Die Online-Gruppe trifft sich ab morgen immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr. Einen Zugangscode erhalten Teilnehmer bei der Anmeldung. Gebraucht werden ein Laptop mit Mikrofon und Kamera.

Ein weiterer Online-Kurs der Kvhs beschäftigt sich mit den beiden Internet-Plattformen Instagram und LinkedIn. Auf Instagram kann man Fotos und Videos hochladen, mit LinkedIn ein Netzwerk zur Pflege von Geschäftskontakten aufbauen. Der Online-Kurs läuft am Samstag, 20. Juni, von 9 bis 16 Uhr. Für die Teilnahme brauchen Teilnehmer einen internetfähigen Computer und eine E-Mail-Adresse. Einen Zugangscode erhalten Teilnehmer bei der Anmeldung. red

