Vom Akustik-Pop bis zum Südhessen-Rock: Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Akustik-Pop mit dem Trio Cajon gibt es am Freitag (16.), 20 Uhr. Am Sonntag (18.), 18 Uhr, berichten der Sänger Ralph Dillmann und der Pianist Gerd Kaufhold in „Als unsere Kuh noch lebte“ von der Liebe und anderen Jahreszeiten.

Parktheater Bensheim

Klaviertrios von Ives und Tschaikowsky spielt das Van Baerle Trio am Samstag (7.). Angeboten werden zwei Konzerte: ab 17 und ab 20 Uhr.

Musiktheater Rex Bensheim

Am Donnerstag (15.), 20.30 Uhr, wird das Rex wieder einmal zum Bluesclub. Es gastiert der in Osnabrück aufgewachsene Gitarrist Kai Strauss mit seinen Electric Blues Allstars. Songs von „Boss“ Bruce Springsteen stehen am Samstag (17.), 20.30 Uhr, auf dem Programm. Dafür sorgt die Coverband Bosstime, die seit mittlerweile 17 Jahren im Vorbild huldigt.

Theater Sapperlot Lorsch

„Instagrammatik“ heißt das neue Programm des Comedian Herr Schröder, desen Vorpremiere heute (13.) ab 20.30 Uhr zu erleben ist. Am Donnerstag (15.), 20.30 Uhr, gastiert der Kabarettist Horst Evers. Motto des Abends: „Früher war ich älter“. Und am Freitag (16.), 20 Uhr, spielt die südhessische Band Lichtenberg ihre Mundart-Rockmusik. ACHTUNG: Die Sapperlot-Veranstaltungen finden derzeit und voraussichtlich bis Ende des Jahres in der Mehrzweckhalle Einhausen statt. hol/BILD: Ohr/Borggreve/ Pollert/ Bosstime/Maschke/KIKE/Veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.10.2020