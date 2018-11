Vom „Aufbruch“ ist noch nichts zu spüren

Elmar Ullrich – hier mit seiner Frau Ursula – hat in Bensheim den Europa-Preis 2018 der Europa-Union erhalten. © Zelinger

Der Europa-Preis 2018 geht an Elmar Ullrich. Die Preisverleihung fand im Rahmen der Mitgliederversammlung der Europa-Union in Bensheim statt. Ullrich habe durch ein jahrzehntelanges Engagement für die europäische Idee als Vorbild für andere gewirkt, sagte Wolfgang Freudenberger in seiner Laudatio.

Elmar Ullrich kommt ursprünglich aus Franken und hat in Würzburg, Manchester, Paris und Gießen Englisch und Französisch auf Lehramt studiert. Im Kreis Bergstraße war der Studienrat an mehreren Schulen tätig. Als Pensionär hat Ullrich neben der Literatur auch die Geschichte für sich entdeckt. Er lebt seit 1965 in Lorsch, wo er eng mit dem Unesco-Weltkulturerbe verbunden ist.

Europa sei seit seinem Studium in England und Frankreich Ullrichs Lebensthema, so Freudenberger. Auch bei der Verschwisterung Lorschs mit der Partnerstadt Le Coteau habe er wertvolle Arbeit geleistet. In den 80er und 90er Jahren war Ullrich Vorstandsmitglied im Freundeskreis Bensheim-Beaune. In beiden Vereinen hat er den interkulturellen, öffentlichen und privaten Austausch unterstützt.

Elmar Ullrich ist seit 1984 Mitglied der Europa-Union, die den Europa-Preis auf seine Initiative hin an Personen verleiht, die sich in besonderer Weise um die Einigung verdient gemacht haben. Der Preis kehre nun an seinen Inspirator zurück, so der Kreisvorsitzende.

Ullrich selbst nannte die „Rede an die Jugend“ von Charles de Gaulle in Ludwigsburg am 9. September 1962 als einen Schlüsselmoment in seiner Biografie. Die Rede gilt als Beginn der deutsch-französischen Freundschaft. Zu den Gratulanten in Bensheim zählten auch Lorschs Bürgermeister Christian Schönung, Erster Stadtrat Klaus Schwab und Kreisbeigeordnete Brigitte Sander. tr