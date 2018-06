Vom Bauernwein zu einem wundervollen Tropfen

Anzeige

Bergstraße.Die Weingilde Bergstraße will sich in einem Toskana-Zyklus mit zwei Verkostungen am Freitag dieser Woche (22., bereits ausgebucht) sowie zwei Wochen später (Freitag, 6. Juli) der schwierigen Aufgabe stellen, die Vielfalt der Weinregion Toskana zu präsentieren. Für deutsche Weintrinker hört sich ein Wort immer noch wie Musik an: Chianti. Nichts fasst die Sehnsucht nach Italien besser zusammen. Es weckt Erinnerungen an warme, oft romantisch verklärte Urlaubsnächte mit einem Glas Rotwein. Die Chianti-Region ist der Flecken Erde, der die Toskana und ihren Wein weltbekannt gemacht hat, der alle Klischees und alle Erwartungen bedient.

Zwischen Florenz und Siena entsteht dieser Wein, der so eindeutig für Italien und Dolce Vita steht. Ingeborg und Roland Turowski waren auf der „Strada del Chianti“, auch Chiantigiana genannt, unterwegs und stellen am Freitag ab 19.30 Uhr im Wappensaal des Dalberger Hofes in Bensheim einige exzellente Tropfen des Chianti Classico – der mit dem schwarzen Hahn (Gallo Nero) – vor.

Der schwarze Hahn wacht

Sie zeigen auf, wie aus dem früheren Bauernwein ein wundervoller toskanischer Weintyp geworden ist. Wer erinnert sich nicht an den dünnen Rotwein in großen bauchigen mit Bast umwickelten Flaschen (italienisch: Fiasko) und hat dabei einen heißblütigen Italiener vor Augen, die Korbflasche schwingend und mit kräftigem Tenor und umwerfendem Schmelz das Chianti-Lied in die Abendsonne schmetternd.