Vom Bewohner fehlt derzeit jede Spur

Das Einfamilienhaus in der Buchklinger Straße in Löhrbach hätte zwangsversteigert werden sollen. Der Verkehrswert des Grundstücks wurde zum Wertermittlungsstichtag im September 2018 auf 200 000 Euro beziffert, wie es in der Amtlichen Bekanntmachung des Amtsgerichts Fürth heißt. Im Internet findet sich das Exposé für das mit dem Einfamilienhaus bebaute Grundstück, das vom Sachverständigen, dem Architekturbüro Kurt Gehbauer in Fürth, erstellt worden war.

Die gesamte Wohn- und Nutzfläche beträgt demnach rund 324 Quadratmeter. Das zweigeschossige Haus wurde im Jahr 1996 gebaut, zuletzt befand sich die Außenfassade noch überwiegend in Rohkonstruktion. Ob die Zwangsversteigerung und der Brand in Zusammenhang stehen, ist noch unklar. „Von einem bekannten Muster kann man nicht sprechen. Einsätze in solchem Ausmaß kommen nicht oft vor“, sagt Polizeisprecherin Christiane Kobus. Sie rechnet nicht vor Mitte nächster Woche mit weiteren Erkenntnissen.

Mehrere Stunden waren die Einsatzkräfte gestern vor Ort. Marco Unholzer, Sprecher der Feuerwehr Birkenau, war neben der Feuerwehr Löhrbach einer der ersten Helfer am Einsatzort. „Das war wirklich kein alltäglicher Einsatz. Zum Glück wurden viele ehrenamtliche Einsatzkräfte von ihren Arbeitgebern freigestellt, so dass sie heute Morgen gleich kommen konnten.“ Die Buchklinger Straße war bis in den frühen Abend komplett gesperrt. awe