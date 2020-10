Vom Ex-Banker bis zur grünen Jugend

Bergstraße.Die Bergsträßer Grünen haben ihre Liste für die Kreistagswahl vorgestellt. Unter den ersten 15 Kandidaten sind fünf bisherige Abgeordnete und zehn Personen, die sich erstmals für das oberste Organ im Landkreis bewerben. Auch die Grüne Jugend ist stark vertreten in dem Listenvorschlag, der am kommenden Mittwoch ab 19 Uhr bei der Kreismitgliederversammlung in Einhausen verabschiedet werden

...