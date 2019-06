Vom Mechatroniker bis zum Erzieher

Bensheim.Der 15-jährige Tim aus Lindenfels hat sich schon Gedanken über seine berufliche Zukunft gemacht. Nächstes Jahr macht er seinen Realschulabschluss und dann möchte er eine Ausbildung zum Mechatroniker machen. Um sich genauer über die Möglichkeiten in der Region zu informieren, war Tim am Freitag gemeinsam mit seinen Eltern in Bensheim bei der „Nacht der Ausbildung“.

Ein kostenloser Pendelbus fuhr an diesem Abend 13 Stationen an. So hatten die Besucher auch in diesem Jahr die Möglichkeit, verschiedene Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen in Bensheim kennenzulernen. Der erste Bus fuhr pünktlich um 17 Uhr bei Köhler Chemie los. Erster Halt: Dentsply Sirona. Tim und seine Eltern stiegen aus, denn hier war der Mechatroniker in spe genau richtig.

Direkter Austausch

Bei der zweiten "Nacht der Ausbildung" in Bensheim informierten 13 Unternehmen über ihre Ausbildungsmöglichkeiten.

Ausbildungsleiter Reinhard Pfeifer erzählte, warum das Unternehmen auch bei der zweiten Auflage der „Nacht der Ausbildung“ dabei ist: „Das Format ist einfach klasse. Es findet direkt vor Ort ein Austausch zwischen künftigen Auszubildenden und den Menschen statt, die sich zurzeit in der Ausbildung befinden. Sie können natürlich am besten erzählen, wie eine Ausbildung in unserem Unternehmen abläuft.“

Gerade in den technischen Berufen habe man Bedarf an Auszubildenden und da sei es toll, dass man bei solchen Veranstaltungen auch mal die ein oder andere Maschine vorführen könne, um Lust auf mehr zu machen, so Pfeifer weiter. Mitten im Geschehen waren auch die beiden Freundinnen Isabelle und Mina aus Heppenheim. Die beiden 17-Jährigen machen voraussichtlich nächstes Jahr ihr Abitur am Starkenburg-Gymnasium und hatten an diesem Abend viel vor.

„Ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich möchte. Ich lasse mich einfach mal inspirieren und schaue mich um“, sagte Isabelle, während Mina schon einen Plan für ihre Zukunft hat: „Ich möchte mir vor allem das Hospital anschauen. Ich möchte Medizin studieren und vorher eine Ausbildung im Gesundheitswesen machen. Der Weg dahin wird lang und heute möchte ich mich darüber informieren, wie die nächsten Jahre bei mir ablaufen könnten.“

Ein paar Stationen weiter hielt der Bus bei der GGEW. Hier gab es neben technischen Berufen auch die Möglichkeit, sich im kaufmännischen und im Marketing-Bereich ausbilden zu lassen. Personalleiterin Birgit Klapschus betonte die Übernahmechancen nach der Ausbildung oder dem Dualen Studium bei der GGEW: „Wir bilden grundsätzlich nach Bedarf aus. Das heißt, dass wir vor der Stellenausschreibung für Ausbildungsplätze schauen, in welcher Abteilung auch langfristig Arbeitskräfte gebraucht werden, so dass nach der Ausbildung die Chance auf Übernahme besteht.“

Neben zahlreichen Informationsständen bot die GGEW auch eine exklusive Führung im Basinusbad an, bei der sich die Besucher über die technischen Verfahren rund um den Bäderbetrieb informieren konnten – sogar unter dem Schwimmbecken.

Stadt stellt laufend ein

An der nächsten Haltestelle ging es um Verwaltungsberufe und die Ausbildung zum Erzieher. „Die Stadt Bensheim hat für Erzieher inzwischen keine Bewerbungsfristen mehr, da der Fachkräftemangel so groß ist und laufend Auszubildende angenommen werden“, sagte Katharina Adler-Schiebel vom Personalmanagement der Stadt.

In den Verwaltungsberufen werden die Stellen für das Jahr 2020 nach den Sommerferien ausgeschrieben. Wer also im kommenden Jahr eine Ausbildung oder ein Duales Studium in Angriff nehmen will, muss sich langsam vorbereiten. Auch bei der GGEW, bei Dentsply Sirona und zahlreichen anderen Unternehmen beginnt nach den Sommerferien die Bewerbungsphase. So war die „Nacht der Ausbildung“ noch einmal eine gute Möglichkeit, sich über seine Zukunft Gedanken zu machen.

