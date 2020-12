Vom Tanz der Geschosse des Frankfurter Omniturms

Bergstraße/Frankfurt.Stolze 189 Meter ragt er in die Höhe, bringt stattliche 160 000 Tonnen auf die Waage und verbindet dennoch schlichte Eleganz mit dem Pep und der Leichtigkeit eines Hüftschwungs. Keine Frage – der Omniturm ist ein echter Blickfang im Herzen der Frankfurter Innenstadt. Doch nicht nur das: Er hat es auch unter die Top fünf des renommierten International Highrise Awards geschafft. Und beim Bau dieses besonderen Hochhauses hatten auch einige Bergsträßer ihre Finger im Spiel.

Live aus der Paulskirche

Für Architektin Ute Pfeifer und ihren Mann Matthias Pfeifer, Konstruktiver Ingenieur, die in Bensheim leben, war die Arbeit am Omniturm ein wichtiger Erfolg. Zwar ist der Turm in Frankfurt bei weitem nicht das einzige große Projekt, das sie mit ihrer Firma Pfeifer Interplan Bauberatung verwirklicht haben: Allein sieben von dem Büro bearbeitete Hochhäuser mit Höhen bis 300 Meter stehen in Istanbul, andere in Abu Dhabi.

Dennoch ist die Frankfurter Immobilie die einzige, die es in die Endausscheidung des International Highrise Awards geschafft hat. Die Preisverleihung, die live aus der Paulskirche in Frankfurt übertragen wurde, verfolgte das Ehepaar gespannt. Am Ende stand fest: In diesem Jahr haben es die Doppeltürme Norra Tornen in Stockholm auf Platz eins geschafft.

Dass es für den Frankfurter Riesen letztlich nicht für den Sieg gereicht hat, tat der Freude im Hause Pfeifer kaum einen Abbruch, wie der Ingenieur im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet: „Nein, wir sind nicht enttäuscht, sondern stolz, dass es der Omniturm unter die besten fünf geschafft hat.“

Das Projekt des Bauherrn Tishman Speyer und des Architekten Bjarke Ingels aus Kopenhagen konnte in mehreren Kategorien überzeugenden und wurde daher von einer Fach-Jury ausgewählt. „Weltweit werden dazu über 1000 Hochhäuser anhand verschiedener Qualitätsmerkmale ausgesucht. 31 Projekte werden von der Jury in die Vorausscheidung geholt und von diesen dann wiederum fünf in die Endausscheidung genommen“, erklärt Pfeifer.

Damit am Ende alles sicher steht

Diesmal waren unter den 31 ausgewählten Projekten sechs aus Europa mit zweien aus Deutschland dabei, 15 aus Asien, sechs aus den USA, drei Südamerika und eines aus Afrika. Das Team des Büros Pfeifer, mit Hauptniederlassung in Darmstadt, war vor allem für die Standsicherheit des Turmes verantwortlich. Mit der Planung, Ausarbeitung und Berechnung der komplexen Konstruktion und der Anfertigung von Hunderten Ausführungszeichnungen lieferte das Ehepaar Pfeifer mit seinen Ingenieuren einen entscheidenden Beitrag dazu, dass alles geklappt hat. „Die Konstruktion besteht aus einer zwei Meter 90 dicken Gründungplatte auf rund 50 bis zu 27 Meter langen und eineinhalb Meter dicken Pfählen. Der zentrale Kern muss neben dem Gewicht des Turmes auch den enormen Windkräften standhalten. Dazu kommen sämtliche Deckentragwerke, die mit hunderten von vorgefertigten Teilen hergestellt wurden, bis hin zu der Turmspitze, die auf drei Geschossen durch schwergewichtige Lüftungsaggregate beansprucht wird“, erklärt der Ingenieur.

Präzision trotz enormem Zeitdruck

Trotz jahrelanger Erfahrung gestaltete sich der sogenannte „Hüftschwung“ des Gebäudes als eine konstruktive Herausforderung. „Er befindet sich etwa im ersten Drittelspunkt des Turmes. Die Stützen sind dabei bis zu 35 Grad zur Vertikalen schräg gestellt, um den Tanz der Geschosse um den Kern herum zu ermöglichen“, beschreibt Pfeifer die Besonderheit des Turmes, der sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Commerzbank befindet.

Damit alles rechtzeitig fertig wird, war trotz aller Eile, um den Plan zu halten, vor allem Präzision und Sorgfalt gefragt. „In einem enormen Bau-Tempo von vier Tagen pro Regelgeschoss waren im Planungsbüro Pfeifer zehn erfahrene Ingenieurinnen und Ingenieure und bis zu 20 Konstrukteure drei Jahre lang im Einsatz. Ein Mammutprojekt, das auch nach Feierabend und am Wochenende regelmäßig für Gesprächsstoff am Küchentisch des Ehepaars Pfeifer sorgte.

„Übrigens war auch ein Büro mit einer Niederlassung in Bensheim an der Realisierung dieses Projektes beteiligt“, berichtet der Ingenieur. Konstruktiv geprüft wurde die Gründung des Bauwerks durch Rolf Katzenbach und seine Partner Matthias Vogler und den Bensheimer Diplom Ingenieur Matthias Seip – beide Prüfsachverständige der Ingenieursozietät Katzenbach GmbH mit Bürostandorten in Frankfurt, Darmstadt, Bensheim, Weinheim und Kiew.

