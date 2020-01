Auf ihrem dritten Bundeskongress in Karlsruhe formierte sich die „Sonstige politische Vereinigung – Die Grünen“ zur Partei. Mitglied im Gründungsvorstand war Karl Kerschgens (links). Der Wahl-Bergsträßer gehörte später in zwei Legislaturperioden dem hessischen Landtag an und war Staatssekretär im Landesumweltministerium. Wegen der Zustimmung der Grünen zum Nato-Einsatz im Kosovo-Konflikt verließ er 1998 die Partei.

