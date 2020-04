Wer sich mit der Bensheimer Stadtgeschichte beschäftigt, stößt zwangsläufig auf den Namen Dieter Blüm. Als Archivar und Leiter des Heimatmuseums hat er sein Interesse für Heimatforschung mit seinem Beruf verbunden. In zahlreichen Veröffentlichungen teilte er seine Erkenntnisse über die Bensheimer Geschichte mit einer breiten Öffentlichkeit. Für den Bergsträßer Anzeiger war er als Autor tätig und auch sonst für viele ein gefragter Ansprechpartner. Unser heutiges historisches Foto hat Dieter Blüm im Jahre 1983 aufgenommen. Er verstarb 2001 im Alter von 77 Jahren. Dem Stadtarchiv Bensheim, das Blüms fotografischen Nachlass digitalisiert, verdanken wir die Bereitstellung der Fotografie.

Sie zeigt das damalige nördliche Ende des Berliner Rings. Das Häuschen am rechten Bildrand ist das damalige alte Brunnenhaus, auch Pumpstation Auerbach genannt, an der Einmündung zum Brückweg. Beim Abriss wurde das Dach auf Initiative von Ortsvorsteher Karl Wilfried Hamel vom Kur-und Verkehrsverein gerettet und auf dem Aussiedlerhof Knaup gelagert. Seinen neuen Platz fand das restaurierte Dach anschließend auf dem neuen Schutzhäuschen am Berliner Ring in der Gemarkung „Im Rauber“, etwa 250 Meter vom alten Standort entfernt. Am Radweg dient es jetzt als Rastplatz. Wer den Verkehr auf dem Berliner Ring heute beobachtet, der kann die Entscheidung für die Erweiterung der Straße in Richtung Zwingenberg – bei allen Nachteilen für die Natur – sicher nachvollziehen. tn/Bilder: Neu

