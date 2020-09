Von der Gehirn-Show bis zum Kabarett: Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Eine unglaubliche Show rund ums Gehirn wird für Freitag (2.), 20 Uhr, angekündigt. Es gastiert Harry Keaton mit seinem Programm „Reine Kopfsache!?“ Am Samstag (3.), 20 Uhr, spielt die Bergsträßer Celtic-Folk/Rock-Band Garden of Delight in der Duo-Besetzung mit Michael M. Jung und Dominik Rösch. Vorgestellt werden die Songs des neuen Programms „Campfire“ (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Parktheater Bensheim

Die Komödie „Das Haus“ von Brian Parks wird heute (29.), 20 Uhr, vom Ensemble von Theaterlust München auf die Bühne gebracht. Eintrittskarten sind an der Abendkasse erhältlich. Erlaubt ist eine Besucherzahl von 114 Personen.

Marstall Heppenheim

Kammermusikalischen Jazz, bei dem Einflüsse von Claude Debussy verarbeitet werden, hat die Formation Blank Page im Programm. Das Konzert am Samstag (3.) beginnt um 20 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Saalbau-Kino Heppenheim

„Winterbienen“ heißt der Roman von Norbert Scheuer, den der Autor heute (29.), 20 Uhr, vorstellt (Kartenvorverkauf: Telefon 06252/131 242).

Halber Mond Heppenheim

„Der Tod“ nennt sich ein Comedian, der laut Ankündigung das Genre der Death Comedy erfunden hat. Was darunter zu verstehen ist, ist am Donnerstag (1.) ab 20 Uhr zu erfahren (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Am heutigen Dienstag (29.), 20 Uhr, ist wieder der Kultursalon geöffnet. Moderator Daniel Helfrich präsentiert Kleinkünstler, die Auszüge aus ihren Programmen vorstellen. Die Veranstaltung dient auch als Vorauswahl zum Kleinkunstpreis „Lorscher Abt“. Hierzu ist der Eintritt frei! Gleich zwei Auftritte absolviert die Weinheimer Kabarett-Formation Spitzklicker am Wochenende: am Samstag (3.), ab 20.30 Uhr und am Sonntag (4.) ab 19.30 Uhr. Titel des aktuellen Programms: „Fünf vor Zwölf? – Die Uhr geht nach“. ACHTUNG: Die Sapperlot-Veranstaltungen finden derzeit in der Mehrzweckhalle Einhausen statt (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: Börger/Kikkas/Pankotsch/Veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.09.2020