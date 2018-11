Von der Skifreizeit bis zur Pilgerfahrt

Die Evangelische Jugend Bergstraße hat ein umfangreiches Kinder- und Jugendprogramm für 2019 zusammengestellt. Das Angebot reicht von Kinderbibeltagen über Sommerfreizeiten in Kroatien und Spanien bis zu einer Pilgereise auf dem Jakobsweg.

Für ehrenamtlich Engagierte in der Kinder- und Jugendarbeit bietet die Evangelische Jugend mehrere Schulungen an. Dabei kann auch die Jugendleiter-Card erworben werden.

Im Sommer in die Alpen

Auftakt im kommenden Jahr ist eine Skifreizeit in Österreich vom 2. bis 9. Januar 2019. Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren können in den hessischen Sommerferien an einer Freizeit im Allgäu teilnehmen oder wie in den Vorjahren an einer Freizeit in Tschagguns in den österreichischen Alpen. Jugendliche von 14 bis 17 Jahren können sich bei den Sommerfreizeiten in Spanien oder Kroatien anmelden.

„Einer der Höhepunkte des Jugendprogramms ist sicherlich das Gemeinschaftserlebnis beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund“, meint Dekanatsjugendreferent Bruno Ehret, der die Gruppenfahrt gemeinsam mit dem Gemeindepädagogen Arik Siegel organisiert. Der Kirchentag, zu dem insgesamt rund 100 000 Besucher erwartet werden, findet vom 19. bis 23. Juni statt.

Nach Taizé und auf den Jakobsweg

Vom 4. bis 11. August lädt die Evangelische Jugend zu einer Fahrt nach Taizé ein. Der kleine Ort in Burgund / Frankreich gilt als Symbol der ökumenischen Bewegung..

„Wir sind dann mal weg…“ lautet das Motto vom 9. bis 19. September 2019. Eine auf zehn Personen begrenzte Gruppe pilgert auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela. „Es ist ein recht neues Angebot, das sich an junge Erwachsene von 18 bis 27 Jahren richtet. Wir wollen damit eine Lücke schließen. Denn für diese Altersgruppe gibt es bislang zu wenig Angebote, Freizeit in Gemeinschaft verbringen zu können“, sagt Dekanatsjugendreferentin Ulrike Schwahn.

Das vollständige Programm mit den Terminen und den Kosten steht im Internet. Dort können sich Interessierte auch online für die einzelnen Veranstaltungen anmelden. red

Info: http://ev-jugend-bergstrasse.com/jahresprogramm/

