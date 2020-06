Von der Wildnis mit Potenzial zum eigenen Gartenparadies

Bergstraße.Entdeckerfreude und Gestaltungslust begleiten den neuen Eigentümer eines Hauses, wenn auch ein alter Garten dazugehört. „Da habt ihr aber noch ordentlich zu arbeiten“, sagen Freunde beim ersten Besuch mit mitleidigem Blick auf die überwucherten Beete und vielen trockenen Stellen im Rasen. Auch der Zaun ist hier und da baufällig, und die mächtige Fichte an der Grundstücksgrenze wirft von Eichhörnchen abgenagten Zapfen und vertrockneten Zweige ab. Und doch: ein Garten mit Potenzial. 250 Quadratmeter in Südlage.

Brennnesseln und Löwenzahn

In Sachen Gartengestaltung sind wir Neulinge. Unsere Erfahrungen mit Erde, Schaufel und Blumen beschränken sich aufs Bepflanzen von Balkonkästen und Kübeln – begleitet von der enttäuschenden Einsicht, dass Fächerahorn, Oleander und Harlekinweide auf dem Balkon wohl doch nicht die geeignete Umgebung vorfinden. Erst einmal arbeiten wir uns schneidend vor. Mannshohe Goldrauten und kräftig wachsende Herbstanemonen haben sich über die Jahre stark vermehrt und andere Pflanzen unter sich begraben.

Ein ebenso günstiges Klima fanden die Brennnesseln vor. Erstaunt registrieren wir, dass sich die Wurzeln nur mit dem großen Spaten sauber ausheben lassen, sie sind nämlich schon fingerdick. Als nächstes geht es dem Löwenzahn an den Kragen, der den Rasen verdrängt. Ein Mirabellenbaum mit weit ausladenden Zweigen schiebt seine langen Äste in einen hohen Hibiskusstrauch, auf dessen Blüten wir nun gespannt sind.

Freude bereitet uns auch die Weinlaube: Die Reben, die sich an Mauer und Zaun entlangwinden, sind meterlang und bilden ein grünes Dach. Im Herbst tragen sie viele Trauben, so dass ständig Amseln zu Besuch kommen. Im Verlauf der nächsten Monate wird uns klar, dass wir so recht gar nicht wissen, zu welchem Gartenstil wir eigentlich tendieren.

Vogelgerecht soll der Garten sein, so viel ist klar. Denn wir haben bereits einen Grünspecht beobachtet, der durch den Garten stolzierte und nach Ameisen pickte. Also hängen wir ein Vogelhäuschen in den Mirabellenbaum, so dass wir die Futtergäste vom Wohnzimmer aus beobachten können. An den Meisenknödeln klammert sich indes häufig ein Buntspecht fest und pickt die Kerne heraus.

Schließlich rufen wir bei einem Landschafts- und Gartenbaubetrieb an, weil wir nicht alles in Eigenarbeit machen können und wollen. Schließlich muss der marode Zaun ersetzt werden – wir träumen von einer Trockenmauer, die auch für Reptilien und Insekten interessant ist, und wollen uns einen neuen Weg anlegen lassen. Von den Experten erfahren wir, dass man die Umgestaltung eines Gartens idealerweise im Winter plant und dass sogar auch ein Schwimmbecken möglich wäre. Wir denken allerdings eher an ein Vogelbad.

Wie schneidet man einen Baum?

Oder an einen der früher in England sehr beliebten Senkgärten, in denen auch Pflanzen gedeihen, die für unsere Breiten normalerweise zu empfindlich sind. Bei einer öffentlichen Demonstration lasse ich mir zeigen, wie man Obstbäume professionell schneidet. Denn der Mirabellenbaum muss ein wenig gestutzt werden. Zwar kann man sich Fachwissen auch anlesen, doch die Anschauung am lebenden Objekt kann das letztlich nicht ersetzen.

Der Aha-Effekt setzt schon nach zwei Stunden Unterricht an einem alten Apfelbaum ein. Je öfter wir unseren frisch beschnittenen Mirabellenbaum jetzt anschauen, desto schöner wird er. Dabei wollten wir ihn zunächst fällen. Das Wunderbare am Planen: Solange noch nichts festgelegt ist, kann man immer weiter Ideen spinnen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.06.2020