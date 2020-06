Von Hausbrand bis Wiederaufbau dabei

Bergstraße.Dass der Alltag als Zeitungszusteller alles andere als eintönig ist, beweist Marcel Garten mit seiner Geschichte über einen Brand in Zwingenberg – ein Erlebnis, das er so schnell sicher nicht vergessen wird. „Ich bin damals, vor über einem Jahr, nichtsahnend von Bickenbach aus nach Zwingenberg gefahren. Es war nachts, etwa zwischen 2.30 und 3 Uhr. Da habe ich schon von weitem ein Leuchten gesehen“, erinnert sich der BA-Zusteller.

„Im ersten Moment habe ich mir nichts weiter dabei gedacht, aber dann, als ich näher kam, habe ich bald gesehen, dass es brennt.“ Kaum erkannt, stand Marcel Garten auch schon in einer Haltebucht, um die Feuerwehr zu alarmieren. „Ich wusste bis dahin gar nicht, ob es schon jemand gemeldet hat. Aber tatsächlich war ich wohl der Einzige, der alle Angaben mitsamt Hausnummer gemacht hat, da ich zu diesem Haus auch immer den Bergsträßer Anzeiger gebracht habe“, erzählt er weiter.

Voller Adrenalin

Kurze Zeit später waren auch schon die Einsatzkräfte vor Ort. „Da habe ich erst bemerkt, dass ich zugeparkt worden war, also nicht mehr weiter konnte“, erinnert sich Marcel Garten. So sei ihm nichts anderes übriggeblieben, als seine Arbeit erst einmal zu unterbrechen und abzuwarten. „Auch der Carport hatte inzwischen Feuer gefangen und das Nachbarhaus neben dem eigentlich brennenden Haus, das gelöscht wurde, war so heiß geworden, dass auch hier Wasser zum Einsatz kam. „Es hat richtig gedampft“, berichtet der Zusteller.

Das Haus war nach dem Brand so stark beschädigt, dass es abgerissen wurde. Inzwischen haben die Besitzer ein neues Haus auf dem Grundstück errichtet, wohin Marcel Garten weiterhin täglich den BA bringt. „Zum Glück erlebt man so etwas nicht oft. Mir macht die Arbeit großen Spaß. Aber an diesem Tag war ich voller Adrenalin.“ ssr

