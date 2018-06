Von Heppenheim aus ins Land der Drachen und Nibelungen

Anzeige

Die sagenhafte Landschaft des Geo-Naturparks, direkt vor den Toren von Mannheim gelegen, war vor Millionen von Jahren die Heimat urzeitlicher Lebewesen. Hier tummelten sich – abhängig von Zeit, Klima und Landschaftsentwicklung – mächtige Saurier, wollige Mammuts, urige Krokodile, gefährliche Säbelzahntiger und sogar Seekühe und Haie. Daneben beherbergt der mystische Odenwald seit jeher eine Reihe fabelhafter Wesen, insbesondere Drachen, die bei den Nibelungen eine große Rolle spielten.

Eine Landschaft wie geschaffen dafür, sich auf die Spuren von „Drachen, Dinos & Co.“ zu begeben, wie Prof. Dr. Wilfried Rosendahl (Direktor Reiss-Engelhorn-Museen) und Landrat Christian Engelhardt (Vorsitzender des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald) bei der Unterzeichnung der Kooperations-Vereinbarung gemeinsam betonten.

Tagestour am 16. September

Die etwa siebenstündige Bus-Tour beinhaltet die Tagesfahrt im komfortablen Reisebus, die erlebnisreiche und informative Begleitung durch einen Geopark-Ranger, fällige Eintrittsgelder und Führungen vor Ort sowie reichhaltiges Informationsmaterial. Der Preis pro Ticket beträgt 19,50 Euro für Erwachsene, 14,50 Euro für Kinder. Als Mittagspause ist ein Picknick mit Selbstversorgung vorgesehen, ein Lunchpaket mit regionalen Odenwälder Spezialitäten kann jedoch vorab zu einem Preis von 5 Euro pro Person hinzugebucht werden.

Die Tour findet am 16. September statt und steht unter dem Motto: „Ins Land der Drachen und Nibelungen“. Start ist um 10 Uhr am Siegfriedbrunnen (Tiergartenstraße) in Heppenheim. Die Route führt von Heppenheim über Grasellenbach und Lindenfels (einschließlich Besuch des Drachenmuseums) bis zum Felsenmeer und zurück nach Heppenheim.

Die Vorstellung von Drachen – mystische Wesen, denen außergewöhnliche Kräfte zugeschrieben werden – ist so alt wie die Menschheit. Ein solcher hat auch bei den Nibelungen, die einstmals in der hiesigen Region unterwegs waren, eine große Rolle gespielt. Wodurch hat der Held Siegfried seine Unverwundbarkeit erlangt? Was weiß man über den Ort, an dem er ermordet wurde? Diesen und anderen Fragen gehen wird beim Besuch gleich mehrerer Siegfriedquellen nachgegangen. Einer der Höhepunkte soll der Besuch des Drachenmuseums Lindenfels sein, dessen Vertreter die gesamte Tour begleiten. In den Museumsräumen können Drachenexponate aus aller Welt bewundert werden – vertiefende Informationen inbegriffen. zg

Info: Weitere Infos zur Ausstellung: www.rem-mannheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 30.06.2018