Bergstraße.Mehr als hundert Kinder aus 18 verschiedenen Kirchengemeinden haben am Kinderkirchentag des Evangelischen Dekanats Bergstraße teilgenommen. Die ganztägige Veranstaltung in Rimbach stand unter dem Motto: „Von der unglaublichen Liebe Gottes“.

Der Kinderchor und die Theatergruppe aus Rimbach führten im Anfanggottesdienst ein Musical auf, das das Gleichnis vom verlorenen Sohn in moderner Form nachzeichnete. Dieser Sohn verlangt von seinem Vater seinen Anteil am Erbe. Er zieht von zu Hause fort, lebt in Saus und Braus und verprasst sein gesamtes Vermögen. Von seinen Freunden, die er lange ausgehalten hatte und die er nun um Geld bittet, bekommt er zu hören: „Bei Geld hört die Freundschaft auf.“ Der Sohn muss sich als Schweinehirte durchschlagen, was der Kinderchor in einem Schweine-Song drastisch vor Augen führt. Schließlich kehrt er zu seinem Vater zurück, der ihn zum Ärger seines Bruders freundlich aufnimmt und für ihn ein Fest ausrichtet. „Die Tür steht immer offen. Wir dürfen stets zurück“, singt der Kinderchor über die „unglaubliche Liebe Gottes“, der die Menschen annimmt, so wie sie sind, selbst wenn sie Fehler machen.

Verschiedene Workshops

Den Text zum Musical hatte die Dekanatsreferentin für Kindergottesdienst, Katja Folk, geschrieben, die mit ihrem Team den Kinderkirchentag organisierte. Die Kinder und die erwachsenen Gottesdienstbesucher quittierten die Musicalaufführung mit lautstarkem und lang anhaltendem Beifall. Dekan Arno Kreh bemerkte: „Schade, dass ich nicht mehr zehn bin. Dann hätte ich auch mitmachen können.“