Anzeige

Nicht ohne die „Kultsuppe“

Spontan – so ist die Natur eben – hat Lindmayer weitere Gerichte auf die Karte gesetzt. Erdbeeren zum Beispiel, denn die sind momentan schon reifer als bei den ersten Planungen gedacht. Und: Über dem Feuer wird eine Linsensuppe gekocht. „Das ist unsere Kultsuppe“, erklärt die NZB-Leiterin. Ganz ohne Erwachsene zaubern die Jungen und Mädchen obendrein Buttermilch-Waffeln mit Obstsalat.

Klingt nach einer ganzen Menge Arbeit. Ist es auch, weiß Lindmayer. Aber: Die Kinder bleiben dabei und halten durch, berichtet sie aus langjähriger Erfahrung. Schließlich dürfen sie am Ende voller Stolz servieren, was sie vorher viele Mühen gekostet hat. Gegessen wird nach der Zubereitung an einer großen Tafel an der Erlache. Während des Kochens gibt es – das ist der Auftrag des Naturschutzzentrums – allerlei Information zum Klima und dessen Schutz. „Wir nutzen zum Beispiel keine Zutaten, die einen langen Transportweg hinter sich haben“, sagt Lindmayer, „und wir erklären, warum das so wichtig für das Klima ist.“ Allerdings setzen sie und ihr Team auf Praxis und nur wenig auf Theorie, verspricht sie.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.04.2018