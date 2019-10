Vor der Grippe geschützt mit nur einem Pieks

Bergstraße.In der Bahn oder in der Schlange an der Supermarktkasse – überall hört man es gerade schniefen und husten. Mit dem Startschuss der Erkältungszeit und den ersten verregneten Herbsttagen geht für viele Bergsträßer die Frage einher: Soll ich mich in diesem Jahr gegen Grippe impfen lassen? „Auf jeden Fall“, raten Apotheker Oliver Sauer (BILD: Roth), Hausärztin Brigitte Grubits (BILD: Roth) und die

...