Vor der Sitzung zum Froschgarten

Bergstraße.Der Kreisverband Bergstraße im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) lädt alle Mitglieder, Förderer und Interessierte zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 5 April, in Bensheim-Schönberg ein.

Beginn ist um 19 Uhr im Haus am Dorfplatz, Nibelungenstraße 151. Neben der Ehrung langjähriger Mitglieder und dem Vorstandsbericht werden in einem Bildervortrag Tiere und Pflanzen des Schönberger Froschgartens vorgestellt. Dieses Feuchtbiotop liegt nördlich des Schönberger Friedhofs, die BUND Ortsgruppe Bensheim will es renaturieren und pflegen.

Zuvor gibt es die Möglichkeit, den Froschgarten zu besichtigen. Mitglieder des BUND Bensheim werden erläutern, was sie sich vorgenommen haben. Verlandete Gewässer sollen freigelegt und zugewucherte Uferbereiche zurückgeschnitten werden, so dass Frösche, Kröten, Molche und andere Wasserlebewesen sie auch in Zukunft zum Laichen und Überwintern nutzen können. Die Exkursion startet um 17 Uhr am Schönberger Friedhof. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.03.2019