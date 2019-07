Vorbilder und Helden gesucht

Bergstraße.Was haben Bienenzüchter, die Kleiderkammer, Dirtbiker, die Rettungshundestaffel und die Jugendfeuerwehr gemeinsam? Sie alle wurden schon mit dem Bergsträßer Bürgerpreis für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Jetzt geht die Aktion in ihre sechste Runde. Noch bis 31. August läuft die Bewerbungsfrist.

In drei Kategorien – U 25, Alltagsheld und Lebenswerk – zeichnen der Bergsträßer Anzeiger und die Sparkasse Bensheim ehrenamtlich engagierte Personen und Gruppen mit dem Bürgerpreis aus. Dazu zählen Vereine, Organisationen und Initiativen, aber auch sonstige Gruppierungen aus der Region. Mitmachen können Kandidaten aus Bensheim, Zwingenberg, Lorsch, Einhausen, Lautertal und Lindenfels.

Das Preisgeld: dreimal 1000 Euro

Die Gewinner in den drei Kategorien erhalten jeweils 1000 Euro Preisgeld von der Sparkasse. Geht die Summe an einen gemeinnützigen Verein, kommen sogar noch mal 150 Euro dazu. Außerdem bekommen die Preisträger die Chance, sich und ihre Projekte auf einer Sonderseite im Bergsträßer Anzeiger vorzustellen und so auf ihre Ziele aufmerksam zu machen und vielleicht sogar neue Mitstreiter zu gewinnen.

Man kann sich selbst für den Bürgerpreis bewerben oder einen anderen vorschlagen. Das Bewerbungsformular gibt es im Internet. Nach Bewerbungsschluss entscheiden die BA-Leser erstmals per Abstimmung, wer gewinnt. Am 21. November werden die Sieger dann bei der Preisverleihung in Lorsch gekürt. Dazu sind alle Bewerber und auch die Vorschlagenden eingeladen – wer gewinnt, bleibt bis zuletzt geheim. red

Info: Bewerbungsformular unter www.bergstraesser- anzeiger.de/buergerpreis

