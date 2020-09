Vorderreifen an Volvo zerstochen

Heppenheim.Auf die Reifen eines grauen Volvos hatten es Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (26.9.) und Sonntagmorgen (27.9.) in der Heppenheimer Bahnhofstraße abgesehen. Der Besitzer hatte den Wagen am dortigen Fahrbahnrand abgestellt. Als er zu seinem Volvo zurückkehrte, bemerkte er den platten Vorderreifen. Nach derzeitigem

Kenntnisstand zerstachen die Vandalen den Reifen mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 200 Euro. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.09.2020