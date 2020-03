Vorerst keine Freizeit-Seite mehr im BA

Bergstraße.Durch die Corona-Krise kommt das Kultur- und sonstige Veranstaltungsleben nahezu zum Erliegen. Nachdem schon die großen Theater und Konzerthäuser von Frankfurt und Darmstadt bis Heidelberg und Mannheim ihren Betrieb eingestellt hatten, zogen am Wochenende regionale Bühnen wie PiPaPo-Kellertheater und Musiktheater Rex in Bensheim, Theater Mobile in Zwingenberg, Forum Kultur in Heppenheim und

...