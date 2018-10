„Vorhersehbar, aber schwer zu verdauen“

Bergstraße.Die Ergebnisse der Landtagswahl beschäftigen auch die Bergsträßer. Einige sind überrascht, die anderen haben mit dem Ergebnis in etwa gerechnet. Viele zeigen Interesse und machen sich ihre Gedanken zur zukünftigen Landesregierung, Einzelne wiederum sind desinteressiert und halten sich aus politischen Themen am liebsten ganz raus. Der BA hat in seinem Verbreitungsgebiet das Gespräch gesucht und Bergsträßer Bürger nach ihrer Bewertung des Wahlergebnisses gefragt.

Hans Woywod aus Lindenfels macht sich Sorgen: „Ich finde die Rechtsverschiebung der Wahlergebnisse erschreckend. Denn so hat es vor über 80 Jahren auch angefangen. Ich selbst habe mich am Sonntag nur an der Volksabstimmung beteiligt, weil ich mich mit keiner der zur Wahl stehenden Parteien identifizieren kann. Aber die Wahlergebnisse spiegeln die politischen Entwicklungen in Deutschland und Europa wieder.“

Heinz Busley aus Beedenkirchen zieht positive Schlüsse aus dem Wahlergebnis: „Es ist klar, dass sich die etablierten Parteien in Hessen sich dem schwierigen Zustand der GroKo in Berlin nicht entziehen konnten. Letztlich kann aber doch die erfolgreiche Regierung des Ministerpräsidenten gemeinsam mit den Grünen fortgesetzt werden. Positiv ist auch zu bewerten, dass die AfD im Vergleich zu den Kommunalwahlen ein paar Stimmen verloren hat.“

„Jede Stimme für die AfD tut weh“

Die Bensheimerin Tuulikki Lähdesmäki hat zwar keine deutsche Staatsbürgerschaft und ist somit nicht wahlberechtigt, hat aber trotzdem eine Meinung zum Wahlergebnis: „Jede Stimme, die an die AfD ging, tut mir weh. Das ist wirklich schlimm. Ansonsten sind die Menschen ganz vernünftig, glaube ich“, sagt die Finnin, die schon viele Jahre in Bensheim lebt.

Die Lindenfelserin Ayline Frieß hat sich bisher nicht mit dem Thema beschäftigt und sagt: „Ich kann zu dem Ergebnis nichts sagen. Ich habe es mir nicht angeschaut und war auch nicht wählen. Damit habe ich nicht wirklich viel zu tun und halte mich da größtenteils raus.“

Tina Wippich aus Rodau wünscht sich weniger Protestwähler und mehr Vertrauen in die Arbeit der Parteien: „Ich finde es schlimm, dass die großen Parteien so viele Stimmen verloren haben. Viele dieser Stimmen gingen wohl an die AfD. Ich finde, man sollte den Parteien dahingehend mehr vertrauen, dass sie bestimmte Probleme in den Griff bekommen. Man muss nicht direkt und nur aus Protest die AfD wählen, wenn man sich Sorgen um beispielsweise die Flüchtlingssituation macht.“

Ein „Armutszeugnis“

Gregor Berg aus Kolmbach zeigt sich schockiert über das Ergebnis: „Wenn ich die 13 Prozent der AfD sehe, ist das wirklich bitter und eigentlich ein Armutszeugnis für ganz Deutschland. Das kann man nicht anders sagen.“

Marion Leidner lebt in Lorsch und hat den Stimmenverlust von CDU und SPD kommen sehen: „Ich war ein bisschen überrascht, dass die AfD doch so viele Stimmen erreicht hat. Aber ich habe schon damit gerechnet, dass die großen Parteien an Stimmen verlieren, rein von der Bundespolitik her.“

Auch der Bensheimer Andreas Knebelspieß hat mit diesem Wahlergebnis gerechnet, aber die Grünen überraschten ihn: „Für mich ist das Ergebnis der Landtagswahl keine Sensation. Dass CDU und SPD an Stimmen verlieren werden, war für mich irgendwie klar. Das war abzusehen. Auch damit, dass die AfD einen so großen Erfolg hatte, war leider zu rechnen. Dass die Grünen so stark sind, kam überraschend für mich.“

Georg Hoffmann aus Lindenfels hingegen kann den Erfolg der Grünen ganz und gar nicht nachvollziehen: „Ich bin enttäuscht, weil die Grünen so viele Stimmen gekriegt haben. Die wissen alles besser, machen aber nichts. Ich war da mal auf einem Vortrag, auf dem ein Grüner erzählt hat, dass die Gesundheitsversorgung in Bangladesch viel schlechter sei als hier. Um das zu wissen, brauche ich aber nicht studiert zu haben. Da hat auch keiner applaudiert. Wieso eine Partei mit solchen Leuten so viele Stimmen bekommen, ist mir unerklärlich.“

