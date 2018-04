Anzeige

Bergstraße.Im Rahmen ihrer Frühlingstour besuchte der Vorstand der Jungen Union Bergstraße das Jobcenter Neue Wege. Die Jungpolitiker der Christdemokraten haben es sich in diesem Jahr zur Aufgabe gemacht, die Themen Digitalisierung und Energie an der Bergstraße näher zu beleuchten. Hierfür wurden sie im Eigenbetrieb von Landrat Christian Engelhardt, der Ersten Kreisbeigeordneten Diana Stolz sowie Betriebsleiter Rechmann und weiteren Mitarbeitern begrüßt.

„Das Jobcenter Neue Wege besuchten wir wegen seiner Vorreiterrolle in Sachen Digitalisierung der Verwaltung“, heißt es in der Pressemitteilung der Jungen Union. „Digitalisierung ist ein zukunftstragendes Thema, das gerade junge Leute beschäftigt. Die staatlichen Behörden müssen diesbezüglich eine Vorbildfunktion einnehmen“, heißt es weiter. Diese Vorreiterrolle macht auch Engelhardt deutlich. Für ihn sei die Digitalisierung an der Bergstraße ein Kernthema seiner Aufgaben. Dem kommunalen Jobcenter sei es hierbei gelungen – gerade auch wegen seines jungen Teams und seiner veränderungsbereiten Leitung – interne Prozesses vollumfänglich zu digitalisieren. Dies sei ein erster wichtiger Schritt in Richtung „papierlose Verwaltung“. Künftig muss jedoch noch die Schnittstelle zwischen Kunde und Jobcenter digitalisiert werden.

Hierzu soll es in naher Zukunft möglich werden, Anträge mittels einer App direkt an das Jobcenter schicken zu können. Um dieses Projekt umsetzen zu können, stellte das Land Hessen einen Förderbescheid über 87 000 Euro aus.