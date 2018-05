Anzeige

Keine Zugangsdaten herausgeben

Die Masche an sich ist nicht neu. Aber die Erfahrungen von Boris Ahrens legen die Vermutung nahe, dass diese Art Betrugsversuch gerade wieder in Mode gekommen ist. Schon beim ersten Bekanntwerden dieser krummen Tour hatte Microsoft betont, dass keine Mitarbeiter in dieser Form Kontakt zu Computerbesitzern aufnähmen.

Was kann man also tun? Vor allem sollte man den Anrufern keinerlei Zugangsdaten zu seinem Computer verraten. Wenn der Zufall es will und der eigene PC gerade tatsächlich irgendwelche Zicken machen sollte, dann kann man sich hilfesuchend an vertrauenswürdige Menschen aus dem eigenen Bekanntenkreis wenden, aber auf keinen Fall sollte man sich ungebetenen fremden Anrufern anvertrauen. Außerdem ist es grundsätzlich immer sinnvoll, die Polizei von solchen Vorfällen in Kenntnis zu setzen.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.05.2018