Vorstand der Hundesportler bestätigt

Der Vorsitzende hatte alle Hundesportler begrüßt. Sportwartin Catherine Merschroth ging in ihrem Tätigkeitsbericht auf die verschiedenen Meisterschaften ein. So holten sich die Hundefreunde bei den Kreismeisterschaften in Einhausen zehn Titel, viermal wurden sie Vizemeister. Bei der Landesmeisterschaft in Köppern gewannen Mika Groß mit „Easy“ und Sandra Stanzel mit „Timber“ einen Titel. Deutsche Vizemeisterin wurde Catherine Merschroth mit „Finn“. Alle vier Teilnehmer hatten eine Begleithundeprüfung bestanden.

Gut besucht war ein Seminar „Impulskontrolle“ mit Brigitta Bartus. Zufrieden war sie auch mit dem Besuch der Welpen- und Junghundestunden, woran sich auch zwei Jugendliche beteiligten. In der stabilen Sporthundegruppe hätten die Trainer Mensch und Hund zu tollen Teams geformt – auch den einen oder anderen Wildfang.

Diskutiert wurde abschließend über die Durchführung eines Seminars über zwei neue Disziplinen im Turnierhundesport. Zum einen geht es um das Fahrradfahren, zum anderen um das Rollern – immer muss dabei der Hund den Menschen auf dem Fahrgerät ziehen. Die Hunde sollen dabei lernen, sich ruhig zu verhalten – sowohl bei einem Überholvorgang als auch im Begegnungsverkehr – und in ihrer Spur zu bleiben. Beschlossen wurde, dass wieder ein Ferienspieltag durchgeführt werden soll. Die Vorstandsmitglieder bedankten sich bei allen engagierten Mitgliedern und Freunden, die geholfen hätten, den Hundesport voranzubringen. ml

