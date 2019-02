Vorteile nutzen, die Europa bietet

Bergstraße.Der Kreis Bergstraße und die Kommunen sowie die heimische Wirtschaft profitieren von Fördermitteln der Europäischen Union. Das ist das Ergebnis einer kleinen Anfrage der Landtagsabgeordneten Karin Hartmann (SPD) im Hessischen Landesparlament. „Die EU förderte Betriebe und Projekte in unserem Kreis in den vergangenen fünf Jahren mit insgesamt 14,4 Millionen Euro. Das ist ein stolzer Betrag mit dem vor allen Dingen die heimische Landwirtschaft, der Städtebau und Sozialprojekte verwirklicht werden konnten“, so Hartmann.

Besonders auffällig sei, dass bei Projekten, die Land, Bund und EU gemeinsam tragen, der Anteil europäischer Förderung oft der mit Abstand höchste ist. Dies zeige einmal mehr, „welche wichtige Rolle die EU spielt. Deshalb ist es wichtig, dass wir bei der Europawahl am 26. Mai eine hohe Wahlbeteiligung und eine klare Mehrheit für die Parteien erreichen, die sich für Europa aussprechen und diese Förderungen für unsere Region sichern und noch ausbauen möchten“, so Hartmann abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.02.2019