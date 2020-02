Vortrag über Krankenhauskeime

Bergstraße.Um den Kampf gegen die Krankheitskeime im Krankenhaus geht es bei einem Vortrag beim 50plus-Themenkreis am kommenden Mittwoch, 26. Februar, von 9.30 bis 11.30 Uhr im Caritasheim St. Elisabeth in Bensheim (Heidelberger Str. 50). Krankenhausinfektionen gelten als häufigste Infektionskrankheit in Deutschland. Hygienefachkraft Claudia Hasslinger vom Kreiskrankenhaus Bergstraße wird einen Einblick in die „Hygiene im Krankenhaus“geben und aufzeigen, wie Gefahrenquellen erkannt werden können und was Bürger und Patienten dagegen unternehmen können.

Nach dem Vortrag werden Kaffee und Kuchen serviert und Fragen beantwortet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.02.2020