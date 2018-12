Vortrag übers Älterwerden

Bergstraße/Heppenheim.Zu einer Informationsveranstaltung für Angehörige von Demenzerkrankten mit dem Thema „Alt sein – eine herrliche Sache?“ lädt die Heppenheimer Vitos-Klinik für kommenden Donnerstag, 22. November, von 16.30 bis 17.30 Uhr in den großen Konferenzraum ein. Die Teilnahme ist unverbindlich und richtet sich in erster Linie an Personen, deren Familienangehörige an die gerontopsychiatrische Ambulanz des Klinikums angebunden sind.

Eine herrliche Sache?

„Alt sein kann, muss aber nicht immer eine herrliche Sache sein. Dies gilt in erster Linie für Angehörige von Demenzkranken, die im Umgang mit der Erkrankung in der eigenen Familie oft hilflos sind“, so die Vitos-Klinik. „Dabei leiden viele ältere Menschen unter einer demenziellen Erkrankung.“

Gekennzeichnet ist diese durch den Verlust des Erinnerungsvermögens, der Orientierung und von praktischen Fähigkeiten im Alltag. „Durch die auftretenden Störungen im Verlauf der Erkrankung ergeben sich häufig besondere Belastungssituationen für pflegende Angehörige. Damit diese nicht auf sich allein gestellt sind, bietet das Behandlungsteam des Vitos-Klinikums Informationsveranstaltungen an, die den Austausch über Demenz fördern soll“, heißt es weiter.

Zahlreiche Themen

Die Treffen für Angehörige finden immer am vierten Donnerstag des Monats in der Vitos-Klinik statt. Themen sind unter anderem Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten, ambulante Versorgung zu Hause oder vollstationäre Betreuung, Beantragung von Leistungen bei der Pflegeversicherung, Anträge bei Krankenkassen, gesetzliche Betreuung, Unterbringung sowie Patientenvollmacht und -verfügungen. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.11.2018