Wachstum im neunten Jahr in Folge

Die südhessische Wirtschaft wächst das neunte Jahr in Folge. Industrie und Baugewerbe freuen sich über prallvolle Auftragsbücher, und die Dienstleister sind zufrieden. Auch die Unternehmen mit Auslandsgeschäft sehen die Entwicklung trotz des zunehmenden Protektionismus im Welthandel positiv. Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar für den Herbst, für die sie mehr als 1000 Unternehmen aus der Region befragt hat.

Südhessen hebt sich ab

Verglichen mit den Werten im Frühsommer steigt der IHK-Geschäftsklimaindex um 4,6 Punkte und liegt nun bei 123,2 Zählern. Damit hebt sich Südhessen von Hessen ab. „Viele unserer Unternehmen sind innovative Marktführer in ihren Branchen“, sagte Dr. Uwe Vetterlein, Hauptgeschäftsführer der IHK Darmstadt, bei der Vorstellung des Konjunkturberichts. „Ihre Produkte sind nicht so preissensibel, deshalb erschüttert die US-amerikanische Drohung eines Strafzolls erstmal nicht“.

Konkret bedeutet das: 43 Prozent der befragten Unternehmen beurteilen ihre aktuelle Lage als gut, 47 Prozent als befriedigend, nur zehn Prozent als schlecht. Der Saldo aus positiven und negativen Lageurteilen beträgt damit plus 33 Prozentpunkte. Das sind nur drei Prozentpunkte weniger als im Frühsommer.

Aufträge aus dem Ausland

Die Erwartungen an die Zukunft sind positiv – trotz der bereits sehr guten wirtschaftlichen Lage. In Zahlen ausgedrückt heißt das: 26 Prozent der Unternehmen rechnen mit besseren Geschäften, elf Prozent stellen sich auf schlechtere Zeiten ein. Das Erwartungssaldo liegt damit bei plus 15 Prozentpunkten. Das sind zwölf Prozentpunkte mehr als zur letzten Umfrage im Mai. „Dies steht im Gegensatz zu Mittel- und Nordhessen“, so Vetterlein. „Südhessen profitiert im Moment wohl mehr als andere Regionen von Aufträgen aus dem Ausland. Das beflügelt die Erwartungen.“

Konjunktur im Kreis

Der Kreis Bergstraße verfügt über eine stabile industrielle Basis. Besonders prägend sind aber Baugewerbe und Handel. Das Baugewerbe meldet Aufträge auf Rekordniveau und für viele Monate. Der Einzelhandel ist zufrieden. Bei Neueinstellungen und Investitionen hält er sich jedoch zurück. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.10.2018