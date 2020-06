Wählen Sie den BA-Zusteller 2020

Stimmen Sie jetzt ab und machen Sie Ihren Zeitungszusteller zum BA-Zusteller 2020! Der Sieger erhält ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Unter allen teilnehmenden Abonnenten verlost der BA drei Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro.

Um Ihre Stimme abzugeben, müssen Sie Ihren Zusteller nicht unbedingt namentlich kennen – zur Teilnahme genügt es, wenn Sie eine der beiden folgenden Möglichkeiten wählen.

Per Coupon: Der Teilnahmecoupon steht hier zum Download bereit und wird regelmäßig im BA veröffentlicht. Einfach ausschneiden, ausfüllen und an das Kundenforum des Bergsträßer Anzeigers, Rodensteinstraße 6, in 64625 Bensheim senden.

Per E-Mail: Senden Sie eine E-Mail mit dem Stichwort "Zustellerwahl" sowie Name, Anschrift und Telefonnummer an ba-service@bergstraesser-anzeiger.de.

Einsendeschluss ist der 19. Juni. Der BA-Zusteller des Jahres 2020 wird anschließend im Bergsträßer Anzeiger veröffentlicht, die Gewinner der Leserpreise werden benachrichtigt. red