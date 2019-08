Wälder im Ried: BUND gewinnt Klage

Darmstadt/Bergstraße.Der hessische Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND Hessen) jubelt, denn das Verwaltungsgericht Darmstadt hat seine Rechtsauffassung bestätigt. Jörg Nitsch, Vorsitzender des BUND Hessen: „Die strittige Rechtsfrage ist zugunsten des Waldes entschieden. Nun besteht endlich die Chance, dass die Bäume im Jägersburger-Gernsheimer Wald wieder das Wasser bekommen, das sie zum Überleben brauchen.“

Der BUND Hessen erwartet von Umweltministerin Priska Hinz (Grüne), sich nun mit voller Kraft für die Umsetzung der Beschlüsse des Runden Tisches „Verbesserung der Grundwassersituation im Hessischen Ried“ einzusetzen. Dieser hatte 2015 einstimmig empfohlen, den Grundwasserspiegel unter dem Wald anzuheben.

„Die Politik und die Wasserversorger müssen nun die Chance zum Rechtsfrieden und zur Waldsanierung nutzen, zumal eine Fortsetzung des jahrelangen Rechtsstreits in der nächsten Gerichtsinstanz die Risiken für das Überleben des Waldes deutlich erhöht“, meint Jörg Nitsch. Die Rechtsfrage, ob die Aufspiegelung des Grundwassers zur Erhaltung des Waldes eine Rechtspflicht oder eine freiwillige Maßnahme darstelle, hat das VG Darmstadt gestern entschieden: Im Fall des Jägersburger-Gernsheimer Waldes ist es eine Rechtspflicht, denn dieser ökologisch hochwertige Wald ist auf einer Fläche von über 5000 Hektar nach den europäischen Naturschutzrichtlinien sowohl als Vogelschutzgebiet als auch nach der Fauna-Flora-Habitat Richtlinie geschützt. Ohne eine Grundwasseranhebung würde er auf Dauer vermutlich seine Schutzgüter verlieren und absterben. Die technische Machbarkeit einer Grundwasser-Aufspiegelung hatte das Land Hessen bereits vor Jahren in der so genannten Machbarkeitsstudie gutachterlich prüfen lassen. Die Studie hat die Machbarkeit nachgewiesen.

Die Umsetzung der Machbarkeitsstudie wurde von 2012 bis 2015 am Runden Tisch „Verbesserung der Grundwassersituation im Hessischen Ried“ beraten. Der Runde Tisch endete einstimmig und gab die Empfehlung, mit der Aufspiegelung – immer in Verbindung mit den nötigen Schutzmaßnahmen – auf einem Teilbereich des Untersuchungsgebietes der Studie zu beginnen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.08.2019